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Sistemas multimídia concentram 25% dos problemas em veículos novos

Carros

O mercado automotivo caiu em uma armadilha técnica: a digitalização do cockpit avançou mais rápido do que a estabilidade do software. Enquanto a mecânica e a montagem atingiram níveis de precisão elevados, a interface homem-máquina tornou-se o ponto crítico de falha. O relatório Component Quality Report, da JD Power, quantifica isso: 25% de todos os problemas relatados em veículos novos concentram-se nos sistemas multimídia.

Интерьер автомобиля будущего
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Интерьер автомобиля будущего

O dado é sintomático. Em uma amostra de quase 79 mil proprietários de veículos do ano-modelo 2026, a incidência de falhas em multimídia estagnou em 42,4 problemas a cada 100 carros (PP100). O paradoxo é que, como motores e suspensões ficaram mais confiáveis, a fatia de reclamações sobre o software cresceu proporcionalmente, tornando-se a principal fonte de insatisfação do usuário.

Do ponto de vista da engenharia, a substituição de botões físicos por telas não foi um salto de ergonomia, mas uma decisão de custo. Projetar, moldar e instalar interruptores físicos para cada função exige mais investimento em hardware e montagem do que criar um menu digital. O resultado é a transferência de complexidade do mundo físico para o código, onde a previsibilidade é menor.

Essa escolha altera a dinâmica de operação do veículo. Quando funções essenciais, como o ajuste do clima ou a navegação, são enterradas em submenus, o motorista perde a capacidade de operar o carro por memória tátil. Ele precisa desviar o olhar da estrada para interagir com a tela, transformando a interface em um fator de distração.

O conflito técnico chega ao absurdo quando a própria lógica do carro entra em contradição. Sistemas de monitoramento de atenção podem emitir alertas de distração no exato momento em que o condutor tenta realizar uma operação básica na tela central. O sistema que deveria garantir a segurança torna-se a causa da instabilidade.

Há também o problema da redundância visual. Telas excessivamente grandes em picapes começam a comprometer o campo de visão, enquanto animações lentas nos painéis de instrumentos criam um ruído visual que não agrega informação técnica, mas gera atraso na percepção de dados essenciais durante a condução.

A linha entre tecnologia e utilidade termina onde o software deixa de ser um suporte e passa a ditar as condições de uso. Sem a retomada de controles físicos para funções críticas e um rigor maior no controle de qualidade do código, a central multimídia continuará sendo o elo mais fraco da engenharia automotiva moderna.

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Author`s name Petr Ermilin
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