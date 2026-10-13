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Renault alerta para possível corte de 300 mil veículos na Europa devido a metas de emissões

Carros

A Renault coloca a sua capacidade produtiva na Europa em risco. François Provost, CEO do grupo, lançou um alerta claro durante a Cimeira Automóvel de Paris: se a União Europeia não flexibilizar as metas de emissões de carbono para 2030, a empresa poderá ser forçada a reduzir a produção em 300.000 veículos.

Renault
Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault

O mecanismo que pressiona a fabricante é a regulamentação comunitária, que impõe metas rígidas de descarbonização até 2030. O objetivo é reduzir as emissões médias de carbono dos automóveis novos em 55% para veículos de passageiros e em 50% para carrinhas, tomando como referência os níveis de 2021. Para a Renault, a impossibilidade de atingir estes números sem custos proibitivos ou inviabilidade técnica traduz-se numa ameaça direta à linha de montagem.

Na prática, a ausência de uma moratória significaria que, já no próximo ano, Provost teria de apresentar ao Conselho de Administração um plano de contenção. Este plano não passaria apenas por números abstratos, mas por decisões concretas e dolorosas: a eliminação de modelos específicos do catálogo e o corte real na produção fabril em solo europeu.

Este cenário de vulnerabilidade é agravado por um fator externo: a agressiva concorrência dos fabricantes chineses, que chegam ao mercado europeu com custos de produção inferiores e tecnologias elétricas competitivas. Embora a Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA) tenha acolhido positivamente um acordo provisório para corrigir os desequilíbrios comerciais entre a UE e a China, para a Renault, o tempo urge. O risco deixa de ser apenas regulatório para se tornar um problema de sobrevivência industrial e manutenção de postos de trabalho na Europa.

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Author`s name Petr Ermilin
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