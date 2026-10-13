Consumo de combustível dispara: o que as velas de ignição têm a ver com isso

O aumento do consumo de combustível em até 2 litros a cada 100 km costuma ser o primeiro sinal de que as velas de ignição perderam a eficiência. O motor perde torque, a aceleração torna-se lenta e surgem vibrações ou solavancos durante a retomada de velocidade. A instabilidade na marcha lenta e a dificuldade na partida completam o quadro de sintomas.

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O mecanismo da falha

O desgaste dos eletrodos, o acúmulo de carbonização ou a ruptura do isolador enfraquecem a centelha. Quando a ignição falha, o combustível não queima totalmente na câmara. Para compensar a perda de potência, o condutor pisa mais no acelerador, elevando o gasto de combustível.

Riscos ao sistema de exaustão

O combustível não queimado é expelido para o escapamento, superaquecendo o catalisador. Quando a luz de advertência do motor (Check Engine) pisca, o veículo sinaliza falhas de ignição ativas. Ignorar esse aviso transforma uma manutenção simples em um reparo oneroso do sistema de emissões.

Diagnóstico antes da substituição

Trocar as velas sem testar o sistema pode ser um erro, pois bobinas queimadas, fiação deteriorada, bicos injetores sujos ou entradas de ar falsa geram sintomas idênticos. A análise técnica precede a troca de peças.

A condição da vela removida revela a origem do problema: se a peça nova apresentar óleo rapidamente, há desgaste mecânico no motor; se houver carbonização excessiva, a mistura ar-combustível está desregulada.