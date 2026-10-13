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Smart Charge da Geely: a potência de 2,2 MW e o custo térmico

Carros

A Geely desenvolveu o sistema Smart Charge, capaz de entregar 2,2 MW de potência. A tecnologia visa superar a marca da BYD, cuja solução Flash Charge detinha a referência de velocidade na recarga de baterias.

Зарядка электромобиля
Photo: unsplash.com by Andrew Miller is licensed under Free to use under the Unsplash License
Зарядка электромобиля

Fluxo de energia e tempo de parada

A elevação da potência para 2,2 MW altera a carga elétrica admitida pelas células da bateria por unidade de tempo. Na prática, isso reduz o período de imobilização do veículo no terminal, aproximando a rotina de recarga ao tempo de abastecimento de motores a combustão. A estratégia foca no aumento da corrente para eliminar a espera prolongada durante a viagem.

Impacto na arquitetura do veículo

O salto na potência de saída das estações exige mudanças no hardware dos carros. Para absorver tal volume de energia sem sofrer degradação térmica ou química, os fabricantes precisam redesenhar a arquitetura das baterias e ampliar a capacidade dos sistemas de arrefecimento, que devem dissipar o calor gerado pela alta corrente. A vantagem competitiva agora depende da implementação de uma rede de terminais compatíveis com essa nova voltagem.

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