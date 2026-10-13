China proíbe maçanetas retráteis em novos carros a partir de 2027

A partir de 1º de janeiro de 2027, novos modelos de veículos no mercado chinês não poderão mais ser equipados com maçanetas retráteis. A medida, proposta pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China e outros três órgãos reguladores, visa eliminar o risco de bloqueio de portas em acidentes, garantindo que socorristas e vítimas tenham acesso imediato ao interior do veículo.

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O custo da estética frente à segurança

A decisão surge após uma série de incidentes graves, onde o design inovador se tornou um obstáculo fatal. Um caso emblemático envolveu um veículo elétrico da Xiaomi, no qual passageiros ficaram presos em um salão em chamas porque as maçanetas embutidas não puderam ser operadas externamente por testemunhas.

O problema central reside na dependência de sistemas elétricos. Como as maçanetas retráteis dependem de atuadores eletrônicos para serem expostas, qualquer falha na alimentação elétrica ou deformação da carroceria durante uma colisão pode transformar o carro em uma armadilha. Para o especialista Maxim Rakitin, editor do portal Quto. Ru, a volta aos mecanismos manuais e físicos é a única forma de garantir a confiabilidade em situações críticas.

Impacto para o consumidor e operação

Além do risco em colisões, a operação dessas peças apresenta fragilidades no cotidiano, especialmente em climas rigorosos, onde o acúmulo de gelo ou sujeira pode travar o mecanismo. A tendência agora é o retorno à ergonomia tradicional, priorizando a função sobre a aparência aerodinâmica.

É importante notar que a proibição se aplica apenas a novos modelos fabricados a partir de 2027. Veículos já em circulação ou produzidos antes do prazo não precisarão passar por modificações obrigatórias. A medida reflete um movimento de correção de rota na indústria automotiva chinesa: enquanto a tecnologia de cockpit e conectividade avança rapidamente, os elementos básicos de sobrevivência devem permanecer simples e infalíveis.