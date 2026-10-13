Alfa Romeo revela Cuorerosso: um sedan que desafia a era dos SUVs

A Alfa Romeo planeja apresentar no Salão do Automóvel de Paris de 2026 o conceito Cuorerosso, um exercício de design que busca equilibrar a transição energética com a persistência da mecânica tradicional. Longe de seguir a tendência global de SUVs, o projeto materializa-se em um sedan de quatro portas e quatro lugares, movido por um motor a combustão, onde a identidade não reside em adornos, mas na proporção e na volumetria da carroceria.

Photo: Alfa Romeo 8c Spider by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Alfa Romeo

Engenharia e Dimensões

O coração do Cuorerosso é o motor V6 turbo de 2.9 litros, a mesma unidade que equipa os modelos Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Embora a potência exata não tenha sido revelada, a marca indica que a integração de sistemas de eletrificação poderá elevar o desempenho além dos índices atuais. Com 4,7 metros de comprimento, 2,0 metros de largura e 1,3 metro de altura, as dimensões situam o veículo em uma categoria comparável ao Lexus IS ou Tesla Model 3, garantindo viabilidade espacial para passageiros adultos no banco traseiro. A eficiência aerodinâmica é evidenciada pelo coeficiente de 0,28, aproximando a performance de fluxo de ar dos modernos elétricos.

A Gênese da Forma

Sob a liderança de Alejandro Mesonero, a equipe de design adotou um método de subtração: o desenvolvimento começou por superfícies limpas, ignorando inicialmente a posição de rodas, janelas ou a grade frontal. Essa abordagem priorizou a volumetria monolítica antes da aplicação de elementos visuais. O resultado é um corpo onde os vidros se fundem ao chassi, eliminando a dependência de apliques decorativos em preto brilhante. A frente reinterpreta o icônico "Trifoglio" de forma simplificada, integrando a serpente do brasão à grade. No perfil, a linha baixa e alongada converge para uma traseira com caixas de roda expandidas, estabelecendo um diálogo formal com a herança da 33 Stradale.

Interface e Conceito Interno

O interior rompe com a hegemonia das telas gigantescas. O centro de comando foi integrado ao túnel central, enquanto o painel do condutor introduz o conceito de "telescópio dinâmico". Este sistema patenteado altera a exibição de dados conforme o modo de condução — Cruise, Sport ou Quadrifoglio -, alternando entre a complexidade da navegação e a simplicidade necessária para a concentração total na estrada.

A ergonomia é centrada na anatomia humana, com estruturas esculturais que abraçam os assentos e um gradiente de cores que transita do vermelho para tons escuros, evocando o ritmo cardíaco. Definido como um manifesto "multienergético", o Cuorerosso é projetado para ser adaptável a propulsões híbridas ou totalmente elétricas, assegurando que o futuro da marca ainda reserve espaço para a sonoridade e a dinâmica dos motores de seis cilindros.