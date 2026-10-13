Vauxhall STX: perua elétrica com extensão ativa de fluxo a 80 km/h

A Vauxhall apresentou o conceito STX (Sports Tourer Experimental), uma peruca de design que antecipa a futura Astra sob a forma de uma perua baixa e elétrica. O desafio central do projeto é conciliar a versatilidade de uma carroceria station wagon com a eficiência aerodinâmica, que normalmente exigiria a cauda longa de um sedã para reduzir o arrasto.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Vauxhall Grandland X

O mecanismo de extensão do fluxo

Para evitar a penalidade aerodinâmica de um corte abrupto na traseira, a engenharia implementou elementos ativos: estruturas localizadas atrás das rodas que se expandem e se alongam quando o veículo ultrapassa os 80 km/ч. O objetivo é simular a forma de uma gota — a geometria ideal para o deslocamento do ar — sem que o carro precise ter sete metros de comprimento. Ao "enganar" o fluxo de ar, o sistema reduz a resistência e amplia a estabilidade em altas velocidades, resultado validado por simulações computacionais, embora ainda pendente de testes em túnel de vento.

Arquitetura e contrapartidas técnicas

O STX projeta-se como um elétrico de tração integral com velocidade máxima superior a 200 km/ч. A viabilidade do perfil baixo depende de uma nova arquitetura elétrica que integra as baterias de forma mais compacta no assoalho. O ganho estético e dinâmico, no entanto, traz consigo a complexidade mecânica de componentes móveis na traseira e a dependência de avanços na densidade energética para manter as dimensões próximas às da Astra Tourer atual.

Identidade visual e evolução

O design evolui a linguagem "Vizor", introduzida no conceito GTX de 2018, com luzes diurnas amplas que ocultam os faróis principais nas extremidades. A assinatura visual mantém a linha central do "compasso", mas introduz a primeira simplificação do logotipo do grifo em 110 anos, mudança viabilizada por regulamentações europeias que agora permitem a iluminação de emblemas e grades.

Embora o STX não chegue ao mercado em sua forma exata, ele serve como a prova de conceito para a transição da marca, movendo o foco de design dos hatchbacks para peruas aerodinâmicas.