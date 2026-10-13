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Multiplay da Fiat: uma inovação que transforma o conceito de veículos

Carros

O conceito Multiplay da Fiat materializa a tentativa de resolver a contradição entre o espaço protegido de um minivan e a versatilidade de carga de uma picape. A solução reside em um sistema de transformação automatizado que altera a geometria da parte traseira do veículo, convertendo o habitáculo fechado em uma caçamba aberta em poucos segundos.

Fiat Multipla,
Photo: commons.wikimedia.org by Rudolf Stricker is licensed under Attribution
Fiat Multipla,

A mecânica da transformação

O núcleo da engenharia está no conjunto posterior do chassi. Para viabilizar a transição para o modo de carga, os vidros laterais traseiros descem e a seção do teto após a coluna C desliza para a frente, fundindo-se ao painel principal. Esse movimento é acompanhado pelo deslocamento dos assentos da última fileira, que avançam para se integrar à segunda fileira, enquanto a prateleira do porta-malas recolhe-se em uma reentrância sob o vidro traseiro.

O resultado é uma plataforma de carga acessível para itens volumosos, que mantém a rigidez estrutural do habitáculo de passageiros e a eficiência aerodinâmica, evitando a necessidade de um chassi separado típico de picapes tradicionais. Para otimizar a ergonomia de carga, a porta traseira foi dividida horizontalmente e abre-se para fora, eliminando a limitação de ângulo das tampas de caçamba convencionais.

Equilíbrio entre estética e utilidade

O projeto resgata a volumetria do Fiat Multipla de 1998, mas adapta a lógica aos SUVs modernos. A contrapartida utilitária manifesta-se nos componentes expostos: arcos de roda e soleiras sem pintura, combinados a pneus off-road, reforçam a vocação de trabalho. No interior, a interface de controle abandona o toque centralizado em favor de um display panorâmico estendido sob o para-brisa.

Embora o protótipo apresente quatro lugares, a arquitetura do carro preserva a capacidade para seis ocupantes da versão original. A viabilidade comercial dessa abordagem híbrida é sustentada pelos números da Fiat no mercado global, especialmente com a Strada, que mantém a liderança de vendas no Brasil há cinco anos, comprovando a demanda por veículos que transitem entre o uso urbano e o transporte de carga.

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Author`s name Petr Ermilin
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