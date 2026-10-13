Peugeot RCZ Concept: um coupé esportivo que redefine o cotidiano

O retorno do nome RCZ ao portfólio da Peugeot, apresentado no Salão de Paris, não se manifesta como um exercício de futurismo abstrato, mas como um estudo de viabilidade comercial. Diferente de protótipos como o Instinct ou o Inception, este conceito busca resolver uma tensão específica: a conciliação entre a silhueta emocional de um coupé esportivo e a utilidade pragmática de quatro lugares, afastando-se da rigidez dos modelos bidirecionais clássicos.

Photo: wikimedia by М 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Peugeot 207

A geometria da versatilidade

Com 4,65 metros de comprimento, 1,35 metros de altura e 1,94 metros de largura, as dimensões do veículo alinham-se às proporções de um BMW Série 4. A escolha técnica fundamental, porém, reside na reconfiguração do espaço interno em relação ao RCZ original de 2009. Para Matthias Hossann, chefe de design da marca, a configuração de dois lugares era limitadora para o posicionamento de "upper-mainstream" da Peugeot. A inclusão de um banco traseiro funcional transforma o carro de um objeto de nicho em um veículo de uso diário, ampliando a utilidade do design sem sacrificar a estética esportiva.

Essa arquitetura é viabilizada pela plataforma STLA One da Stellantis, a mesma base dos modelos e-208 e e-308. A estratégia de engenharia consiste em alocar as baterias em nichos arqueados sob o assoalho, uma escolha que permite rebaixar a linha do teto — aproximando a silhueta da do Porsche Taycan — enquanto preserva a ergonomia do habitáculo.

A evolução do código visual

O projeto introduz a linguagem "Feline Future", que deverá ser implementada no e-208 a partir de 2027. A substituição dos tradicionais "garras" verticais por faixas horizontais de LED é uma referência direta às grades dos emblemáticos 205 e 405, conectando a modernidade elétrica ao legado histórico da marca. No interior, a evolução do i-Cockpit apresenta o volante "Hypersquare" com tecnologia steer-by-wire e painéis transparentes, soluções que, segundo a Peugeot, já estão em fase de desenvolvimento com fornecedores para aplicação em série, equilibrando a digitalização com o retorno estratégico de botões físicos para controle tátil.

Posicionamento e mercado

Embora a marca não tenha divulgado números exatos de autonomia ou performance, o RCZ Concept se posiciona no segmento de coupés GT. A abordagem técnica evita simulações artificiais de motores a combustão ou trocas de marcha fictícias, apostando em uma experiência elétrica autêntica. Caso chegue à produção, o modelo preenche uma lacuna rara no mercado atual: o coupé esportivo de quatro lugares com custo acessível, oferecendo ao comprador a convergência entre a carga emocional do design e a eficiência de uma plataforma elétrica de massa.