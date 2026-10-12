Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

REO Runabout: a engenharia da simplicidade contra a obsolescência

Carros

A startup do Texas, REO Industries, resgata o nome de Ransom Eli Olds com uma linha de veículos chamada Runabout. O design está sob a responsabilidade de Frank Stephenson, com passagens pelo McLaren P1 e BMW X5. A gama divide-se em três variantes: a picape de trabalho T4X, a T4C de duas fileiras e o SUV S4C, todos construídos sobre a mesma estrutura de chassi.

Volkswagen Amarok
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Amarok

Mecânica analógica e manutenção aberta

O projeto prioriza a reparabilidade física. Stephenson substituiu interfaces digitais por alavancas e interruptores mecânicos para cada função do veículo. O painel foi projetado para ser removido em menos de cinco minutos com ferramentas convencionais. O conjunto motriz consiste em um motor a gasolina de quatro cilindros em linha.

A engenharia projeta uma vida útil de 800 mil quilômetros (500 mil milhas) para o motor. O sistema elimina a trava de software entre componentes; as peças não possuem vinculação digital ao veículo, permitindo a compra direta de fabricantes via marketplace aberto. A REO garante a publicidade do catálogo de peças por 20 anos.

Cronograma de desenvolvimento

Os veículos estão em fase de detalhamento de design. A apresentação digital ocorre no final de 2026, com o primeiro protótipo físico previsto para 2027. A produção em série deve iniciar entre o final de 2028 e 2029. Até o momento, a empresa registrou 32.500 reservas pagas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Turismo
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Mulher
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Curiosidades
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Mais populares
Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco

Rios e lagos de diferentes continentes abrigam criaturas adaptadas que transformam a calmaria aparente em cenário de risco real para quem se aproxima.

Águas turvas do Amazonas: tubarões e peixes gigantes forçam nova visão de risco
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo
Como usar shorts em dias frescos sem errar no estilo
Híbridos de suínos e javalis no Canadá: adaptação fisiológica e desafios de controle
Boris Johnson nega a interferência da Rússia: revelações contraditórias agitam o Reino Unido Pravda.Ru Jornal
Como criar volume nos lábios com a técnica de contorno suave
BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
Melhores jaquetas para enfrentar a instabilidade do clima urbano
últimos materiais
Patente da Nissan propõe Midgate para expandir carga da caçamba
Toyota transfere ações para GAC em nova estratégia de governança no mercado chinês
REO Runabout: a engenharia da simplicidade contra a obsolescência
Rotas russas sob pressão extrema: exportadores forçam mudanças radicais para salvar o fluxo global
Tesla expande frota de Cybercabs em Austin 8x em um mês
Beleza felina custa caro: o preço oculto das escolhas genéticas que assustam tutores
Competição em Everglades: crocodilo americano versus píton-birmanês na Flórida
Amor em crise: superestrela do Real Madrid e influenciadora Brasileira se separam
Avanço geográfico no extremo oriente russo reduz distância entre Rússia e Japão
A nova coleção Burberry: primavera e verão com leveza inesperada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.