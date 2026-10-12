REO Runabout: a engenharia da simplicidade contra a obsolescência

A startup do Texas, REO Industries, resgata o nome de Ransom Eli Olds com uma linha de veículos chamada Runabout. O design está sob a responsabilidade de Frank Stephenson, com passagens pelo McLaren P1 e BMW X5. A gama divide-se em três variantes: a picape de trabalho T4X, a T4C de duas fileiras e o SUV S4C, todos construídos sobre a mesma estrutura de chassi.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Amarok

Mecânica analógica e manutenção aberta

O projeto prioriza a reparabilidade física. Stephenson substituiu interfaces digitais por alavancas e interruptores mecânicos para cada função do veículo. O painel foi projetado para ser removido em menos de cinco minutos com ferramentas convencionais. O conjunto motriz consiste em um motor a gasolina de quatro cilindros em linha.

A engenharia projeta uma vida útil de 800 mil quilômetros (500 mil milhas) para o motor. O sistema elimina a trava de software entre componentes; as peças não possuem vinculação digital ao veículo, permitindo a compra direta de fabricantes via marketplace aberto. A REO garante a publicidade do catálogo de peças por 20 anos.

Cronograma de desenvolvimento

Os veículos estão em fase de detalhamento de design. A apresentação digital ocorre no final de 2026, com o primeiro protótipo físico previsto para 2027. A produção em série deve iniciar entre o final de 2028 e 2029. Até o momento, a empresa registrou 32.500 reservas pagas.