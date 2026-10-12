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Can-Am Maverick X3 RVR: a estética brutalista via nova carroceria

Carros

O designer Joey Ruiter redesenhou a carroceria do Can-Am Maverick X3 RS Turbo RR para criar o RVR. O projeto preserva a integridade estrutural do chassi original, sem furos ou soldas na armação, concentrando as alterações exclusivamente na envolvente externa para transformar o UTV em um veículo de estética brutalista.

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Photo: commons.wikimedia.org by Sergiy Galyonkin from Raleigh, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
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Engenharia e Dimensões

A escolha do Maverick X3 como base ocorreu devido à posição baixa do condutor e ao desempenho do conjunto: motor Rotax de três cilindros e 200 cv, aceleração de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e suspensão Fox com curso de 22 polegadas na frente e 24 atrás. Esses parâmetros técnicos definiram o volume e as proporções da nova carroceria.

O desenvolvimento do RVR passou por prototipagem física em escala 1:1, utilizando papelão e cola quente. A geometria foi ajustada rigorosamente aos pontos de fixação do chassi Can-Am, resultando em linhas angulares, ausência de grade frontal e portas estreitas com abertura vertical (estilo gaivota).

Ajustes de Componentes

O equilíbrio visual foi corrigido pela substituição dos pneus. Testes com rodas de 28 polegadas deixaram vãos excessivos nas caixas de roda; a instalação de pneus de 35 polegadas preencheu os arcos e alterou a silhueta do veículo, conferindo-lhe proporções hipertrofiadas.

Para compensar o aumento de massa provocado pela nova carroceria, Ruiter recalibrou a embreagem e o motor. O prolongamento do capô e a alteração do campo de visão mudaram a percepção de velocidade do condutor, que passa a sentir a movimentação de um mecanismo mais massivo.

O RVR é atualmente um experimento privado, mas o designer prevê a produção de uma série limitada caso haja demanda.

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Author`s name Petr Ermilin
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