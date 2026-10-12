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Assentos do Zeekr 009: estrutura trilaminar contra vibrações

Carros

A Zeekr alterou a composição interna dos assentos do minivan 009 para barrar a propagação de vibrações e evitar a deformação do material. A engenharia substituiu a camada única de espuma por um sistema triplo de densidades distintas: a face superior garante a elasticidade, a camada intermediária regula a velocidade de retorno da forma e a base absorve a energia dos impactos. Essa configuração reduziu a transmissão de vibrações em 1,5 vez em relação aos padrões industriais.

Zeekr 009
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zeekr 009

Resistência à compressão

Para testar a fadiga do material, blocos de espuma foram submetidos a cargas extremas. A sequência incluiu a passagem de nove veículos elétricos pesados e um caminhão de 20 toneladas. Enquanto espumas de memória convencionais perdem volume após pressões desse nível, o composto da Zeekr retornou ao estado original.

Após a compressão pelo caminhão, a estrutura foi testada com um copo de água posicionado sobre o bloco para medir a estabilidade. O resultado indica que a integridade do material permanece intacta mesmo sob toneladas de pressão, mantendo a capacidade de amortecimento. A transição para o composto trilaminar preserva a geometria do assento sob carga sem alterar a maciez do toque.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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