Patente da Nissan propõe Midgate para expandir carga da caçamba

A Nissan registrou nos Estados Unidos a patente nº 20260274351 para um sistema de divisória central que conecta a cabine à caçamba. O mecanismo permite que o passageiro transforme a célula habitável e a área de carga em um único plano horizontal.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Frontier Pro

A operação depende do rebatimento dos encostos dos bancos traseiros até que fiquem nivelados ao piso. Como a estrutura foi projetada como um módulo único, a abertura do vão exige a dobra de ambos os assentos traseiros, eliminando a barreira física entre o interior e o exterior do veículo para o transporte de objetos extensos.

Contexto técnico e concorrência

Essa configuração, conhecida como Midgate, desapareceu dos picapes médios a combustão após modelos como o Chevrolet Avalanche, Cadillac e Hummer do início dos anos 2000. Atualmente, a solução está restrita aos elétricos pesados da General Motors, como o Chevrolet Silverado EV e o GMC Sierra EV.

Se implementada no Frontier, a Nissan altera a dinâmica de carga do segmento ao expandir a área útil para dentro da cabine. Contudo, o registro da patente comprova a viabilidade técnica do mecanismo, mas não confirma a instalação da série na linha de montagem.

A nova geração do Frontier deve chegar ao mercado até o final desta década, com previsões de nova plataforma e motorização eletrificada.