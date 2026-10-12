Tesla expande frota de Cybercabs em Austin 8x em um mês

Dois anos após a apresentação do "We, Robot", o projeto de táxis autônomos da Tesla saiu do papel para o asfalto. O foco da operação está agora concentrado em Austin, no Texas, onde a frota Cybercab ultrapassou a marca de 300 unidades. A expansão recente foi brusca: em apenas um mês, o volume de veículos nas estradas aumentou oito vezes. Somente na primeira semana de outubro, o registro do Departamento de Veículos Motorizados do Texas incluiu 150 novos exemplares, elevando o total da malha robotaxi para 319 carros.

Photo: commons.wikimedia.org by Avda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Cybercab

A arquitetura da frota e o nó de Austin

O Cybercab não é um carro de passageiros modificado; é um veículo elétrico de dois lugares, sem volante nem pedais, onde o controle é integralmente delegado à inteligência artificial. Essa especificação define a lógica do custo unitário: ao eliminar o salário do condutor, a operação busca reduzir o preço da corrida. Para o usuário em Austin, o efeito imediato é a maior disponibilidade de frota, o que tende a reduzir o tempo de espera por um veículo. Para a rede, significa a validação da tecnologia no tráfego urbano real, etapa necessária antes de qualquer escalonamento geográfico.

Porém, a Tesla opera em uma posição de reação no cenário competitivo. A Waymo, subsidiária da Alphabet, já gerencia um parque com 1.500 veículos autônomos, uma capacidade três vezes superior à da Tesla. Para cobrir essa diferença de escala enquanto a produção do Cybercab ganha ritmo, a Tesla adotou uma estratégia híbrida. Os Cybercabs representam cerca de 43% da frota total de veículos autônomos da empresa no Texas, que soma 739 unidades. Os 57% restantes são Model Ys equipados com sistemas de pilotagem automática. Essa composição indica que a rede depende de uma base de frotas convencionais adaptadas para manter a oferta de serviço, enquanto a linha dedicada se expande gradualmente.

O aspecto crítico da atual fase é a aderência ao cronograma. Ashot Elusswami, diretor de IA da Tesla, confirmou que o lançamento ocorreu dentro da janela de dois anos prometida anteriormente. Para uma empresa historicamente criticada por atrasos — como visto no caso do Cybertruck — cumprir a previsão é um ajuste de sinalização de maturidade. Ele sugere que o sistema Full Self-Driving (FSD) atingiu um nível de estabilidade operacional suficiente para sustentar uma oferta comercial contínua, transformando o protótipo em serviço.