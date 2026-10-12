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UE prepara teto de 350 mil importações anuais de híbridos chineses

Carros

A União Europeia prepara-se para travar a inundação de veículos híbridos chineses no mercado comunitário, impondo um teto de importações de 350 mil unidades anuais. A medida, que poderá entrar em vigor já a 1 de dezembro, surge como resultado das negociações conduzidas em Pequim pelo comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, e visa mitigar a pressão sobre a indústria automóvel europeia.

Китайские кроссоверы
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайские кроссоверы

O mecanismo de salvaguarda comercial não é estático: após o primeiro ano, o limite de importações deverá subir a um ritmo anual de 6%, durante um período total de quatro anos. Para evitar conflitos com a Organização Mundial do Comércio (OMC) e respeitar o princípio da não discriminação, a UE aplicará as quotas a todos os exportadores de híbridos (convencionais e recarregáveis), garantindo, porém, que a quota chinesa não seja inferior à de qualquer outro país.

O custo da estabilidade: trocas comerciais

Este travão às importações não é unilateral, mas sim parte de um acordo de "reequilíbrio". Em contrapartida à limitação dos veículos, a China comprometeu-se a eliminar tarifas sobre componentes automóveis e a reduzir para metade os direitos aduaneiros sobre produtos europeus como azeite, gelados e calçado. Estima-se que estas concessões temporárias beneficiem exportações europeias no valor de 4.000 milhões de euros.

Do número ao impacto real

O objetivo estratégico de Bruxelas é evitar que "vários milhões" de automóveis chineses entrem na Europa nos próximos quatro anos, caso a tendência atual se mantivesse. A urgência desta decisão reflete-se nos números macroeconómicos: a UE enfrenta um défice comercial anual com a China de cerca de 360 mil milhões de euros, um desequilíbrio que Bruxelas considera insustentável para a sua base industrial.

Do lado chinês, o Ministério do Comércio tenta relativizar a medida, argumentando que o acordo garante um "crescimento estável" para as suas empresas. Pequim destaca que as importações de híbridos chineses para a UE saltaram de 107 mil unidades em 2024 para 302 mil em 2025, e que o novo limite de 350 mil ainda permite alguma margem de expansão, embora controlada.

Próximos passos

A proposta aguarda agora a validação política. O plano será analisado durante o Conselho Europeu de 15 e 16 de outubro, onde a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e os líderes dos Estados-membros decidirão a implementação final do mecanismo. Caso seja aprovado, a transição do plano para a execução real poderá ser imediata, visando estabilizar um setor automóvel europeu que se sente sitiado pela competitividade de custos da China.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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