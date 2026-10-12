Nova Ford F-150 muda motor de entrada para entregar torque mais cedo

A Ford atualizou a F-150, mas as mudanças visuais nas versões XLT, Lariat, King Ranch e Platinum — restritas a grades e rodas — são meramente cosméticas. O ganho real está na mecânica e na eletrônica de assistência.

Photo: Wikipedia by Tuner tom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ford F-150

Mudança de motor: a lógica do torque

A alteração mais significativa no trem propulsor foi a substituição do V6 EcoBoost de 2,7 litros pelo V6 de 3,0 litros como motor de entrada. Embora a potência nominal e o torque permaneçam idênticos (325 cv e 400 Nm), a curva de entrega foi redesenhada.

O pico de torque do novo motor ocorre a 2.250 rpm, enquanto o antecessor exigia 3.500 rpm. Para um veículo pesado, esse deslocamento de 1.250 rpm para a faixa baixa significa respostas mais imediatas em saídas e maior eficiência em situações de reboque, onde a força bruta em baixa rotação é fundamental.

Além disso, o motor V8 de 5,0 litros retornou às versões topo de linha King Ranch e Platinum, tornando-se disponível em toda a gama.

BlueCruise com reboque: limites e operação

O sistema de condução automatizada BlueCruise agora suporta a tração de reboques em rodovias com pistas separadas (abrangendo mais de 210 mil km). O sistema controla velocidade, distância e direção, ajustando o comportamento dinâmico do veículo com base no perfil de peso do reboque inserido pelo condutor.

Contudo, a tecnologia opera sob restrições rigorosas:

Velocidade máxima limitada a 120 km/h (75 mph), com reduções automáticas caso os sensores detectem oscilações no reboque.

Proibição de trocas de faixa automáticas.

Desativação compulsória em zonas de obras, transferindo o controle total ao motorista.

Versões "Low": corte de custos no Raptor e Tremor

Para reduzir o preço de entrada, a Ford criou as variantes "Low" do Raptor e do Tremor. A mecânica permanece intacta, mas houve a remoção de itens de conveniência.

No Tremor Low, saem o ar-condicionado bizona (substituído por comandos manuais), o aquecimento dos bancos, a abertura elétrica do vidro traseiro e o sistema de som Bang & Olufsen, trocado por um conjunto básico de 6 alto-falantes.

O Raptor Low apresenta perdas mais severas: head-up display, faróis de neblina e ajustes elétricos do banco do passageiro e da coluna de direção foram eliminados. O impacto técnico mais relevante está na tomada Pro Power Onboard na caçamba, cuja potência caiu de 2 kW para 400 W — suficiente para carregar um laptop, mas insuficiente para ferramentas elétricas profissionais.

A redução de preço estimada é de US$ 5.200 para o Tremor Low (a partir de US$ 62.440) e US$ 4.000 para o Raptor Low (a partir de US$ 77.790).

Edição Carhartt

A versão especial Carhartt utiliza a base 4x4 XLT Crew Cab, com um acréscimo de US$ 4.195. O pacote foca em durabilidade, com tecidos resistentes em dois tons e tapetes de borracha. Externamente, o modelo adota grafismos nos estribos e tampa traseira, além do capô e a óptica da versão Tremor.

A faixa de preços da linha 2027 varia entre US$ 42.630 (XL) e US$ 71.595 (Platinum).