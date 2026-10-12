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Por que os carros populares estão sumindo da Europa

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O mercado europeu de automóveis ainda não recuperou o volume de vendas pré-pandemia. Desde 2019, a região deixou de vender 3 milhões de veículos. Para evitar a exclusão de modelos de entrada, Catherine Adt, CEO da Dacia, pressiona os legisladores da União Europeia por uma flexibilização nas exigências técnicas para carros compactos.

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O déficit de 3 milhões de unidades equivale, na prática, à perda total do mercado alemão, o maior do continente. Para a cadeia produtiva, esse vácuo representa a ociosidade de cerca de 10 fábricas e a queda na demanda por componentes, como 12 milhões de pneus e 15 milhões de assentos. Segundo a executiva, a causa do declínio é a escalada de preços, fenômeno que não atingiu outras regiões globais na mesma proporção.

A alta nos custos está ligada ao cumprimento das normas ambientais e de segurança da UE. A Dacia destina 25% do seu orçamento de P&D e a mesma proporção de sua equipe de engenharia apenas para adequação regulatória. O volume de exigências é massivo: após cumprir 100 normas, a marca ainda precisa atender a outras 107 até o final da década. O resultado é que o esforço da engenharia é consumido pela burocracia, em vez de ser focado na redução de custos ou melhoria do produto.

Há também um descompasso entre a legislação e o uso real. Adt destaca que o comando mais utilizado nos carros da Dacia é o botão que desativa os alertas sonoros dos sistemas de assistência ao condutor (ADAS). A indústria é obrigada a investir milhões em funções que o consumidor final prefere desligar.

Diante disso, a Dacia e a Renault solicitam à Comissão Europeia a suspensão de novas exigências para veículos pequenos — a Renault chega a propor um moratório de dez anos. O objetivo é priorizar a acessibilidade de preços e a eletrificação.

A viabilidade de novos produtos depende dessa decisão. O microcarro Hipster, por exemplo, só entrará em série se houver flexibilização nas normas; caso contrário, permanecerá como um conceito. No momento, o projeto aguarda a resposta dos reguladores para definir se o modelo poderá ser comercializado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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