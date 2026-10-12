O risco real para carros chineses ao atingirem 100 mil km

O fluxo de carros chineses nas oficinas cresceu 51% no primeiro semestre de 2026. Hoje, eles representam pouco mais de 8% de todas as entradas nos centros de serviço. O motivo é simples: a frota cresceu rápido e muitos veículos estão atingindo a marca dos 100 mil quilômetros.

Photo: wikipediа by Hyundai Motor Group, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ автосервис

Para quem compra ou mantém esses carros, os 100 mil km são o divisor de águas. É aqui que o desgaste deixa de ser teórico e vira conta para pagar. A maioria dos modelos chineses usa motores turbo com injeção direta e alta taxa de compressão. Na prática, são motores forçados que trabalham no limite da detonação.

Esse tipo de motor não tolera negligência. Ele exige precisão nas revisões e, principalmente, combustível de alta qualidade. Quando o dono coloca gasolina ruim, o prejuízo vem em cascata: o catalisador entope, as velas falham e surge o acúmulo de carbonização, que pode levar ao travamento dos anéis dos pistões (coxagem).

O cenário complica com a questão regulatória. Desde agosto de 2026, foi permitida a venda de gasolinas de classes inferiores (Euro-2, Euro-3 e Euro-4), relaxando o padrão Euro-5 até julho de 2027. Para o proprietário de um carro chinês moderno, isso é um risco direto.

O especialista Evgeniy Blekh alerta que motores modernos são extremamente sensíveis ao índice de octanagem e a impurezas. Gasolinas com maior teor de enxofre e outros resíduos, comuns em combustíveis de baixa classe, destroem precocemente o grupo cilindro-pistão e inutilizam os catalisadores, que não foram projetados para lidar com esse nível de sujeira.

Para quem pretende comprar um desses veículos no mercado de usados ou já possui um chegando aos 100 mil km, a regra é clara: a economia no combustível ou no óleo agora pode resultar em uma retífica de motor em breve.