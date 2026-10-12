BMW iX5 Hydrogen: o crossover que abastece em 5 minutos e promete 750 km de autonomia

A BMW colocou os protótipos do iX5 Hydrogen de volta às pistas, mas agora o foco mudou: a engenharia não busca mais apenas a viabilidade do conceito, mas números de produção. O objetivo é atingir a marca de 0 a 100 km/h em cerca de 5 segundos. Com isso, o crossover a hidrogênio iguala-se ao desempenho do iX5 elétrico da nova geração (G65), previsto para 2026.

Photo: bmwgroup.com by BMW, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ BMW iX5 Hydrogen

A engenharia do sistema

O coração do carro é uma célula de combustível de terceira geração, desenvolvida com a Toyota. O avanço técnico aqui é físico: o bloco ficou 25% menor que a versão anterior. Na prática, isso resolve um problema crônico de empacotamento, permitindo que a BMW mantenha a potência sem comprometer o espaço interno ou a distribuição de peso.

Para a autonomia, a solução foi a instalação de tanques planos de alta pressão sob o assoalho. Eles comportam até 7 kg de hidrogênio, o que, segundo o ciclo WLTP, deve render 750 quilômetros de autonomia. O tempo de abastecimento cai para 5 minutos, equiparando a operação ao uso de um carro a gasolina e superando a velocidade de qualquer carregador rápido para baterias.

Dinâmica e Testes

O iX5 Hydrogen não nasce como um carro de demonstração ecológica, mas como um modelo de performance. Ele já vem de série com tração integral xDrive e pacote M Sport, indicando que a BMW quer entregar a mesma experiência de condução dos seus modelos a combustão e elétricos de alta gama.

O veículo utiliza a plataforma G65 e está em fase de testes rigorosos em Ashheim e Miramas. O foco é a validação térmica e barométrica: testar a estabilidade da célula de combustível em temperaturas extremas e altitudes elevadas, saindo do ambiente controlado do laboratório para a imprevisibilidade da estrada.

Preparação Industrial

A transição para a série já começou nas fábricas. Em Munique, a linha de montagem dos sistemas de combustível de terceira geração já opera. Em Landshut, começou a pré-série dos blocos de eletrônica de potência Energy Master, enquanto a planta de Steyr, na Áustria, já instalou bancadas de teste e treina a mão de obra especializada.

O hardware está praticamente pronto e o processo industrial está engrenado para um lançamento em 2028. Contudo, existe um gargalo externo à engenharia: a infraestrutura. O sucesso do iX5 depende inteiramente da expansão da rede de postos de hidrogênio na Europa e nos EUA; caso contrário, a máquina será apenas um item de nicho para poucos proprietários.