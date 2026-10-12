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AWD ou 4WD: entenda qual tração é a ideal para cada tipo de terreno

Carros

Uma única tração falha quando o pneu perde aderência em lama ou neve: a energia do motor vira calor no giro em falso e o carro para. A tração nas quatro rodas resolve isso, mas as siglas AWD e 4WD escondem mecanismos de acoplamento completamente distintos.

Переключение коробки передач в режим Sport
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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AWD: a gestão automática do torque

O sistema AWD (All-Wheel Drive) opera sem a intervenção do motorista. Sensores monitoram o deslizamento das rodas e a eletrônica redistribui o torque para o eixo que ainda mantém tração. O processo ocorre via embreagens multidisco ou diferenciais centrais que reagem em milissegundos.

Essa configuração é ideal para asfalto molhado ou estradas com neve, pois estabiliza o veículo de forma preventiva. O limite técnico aqui é a temperatura: em situações de patinação prolongada, a embreagem do acoplamento superaquece, reduzindo a eficiência da tração para proteger os componentes. O AWD é um suporte para segurança e estabilidade, não uma ferramenta de off-road pesado.

4WD: a conexão mecânica e a caixa de transferência

O 4WD (Four-Wheel Drive) equipa picapes e jipes, onde o controle da transmissão é manual, feito via seletor ou alavanca da caixa de transferência.

  • 2H: Apenas um eixo traciona. É o modo padrão para asfalto seco, evitando desgaste desnecessário.
  • 4H: Os dois eixos são travados mecanicamente, dividindo o torque igualmente. Indicado para subidas geladas ou estradas de terra, mantendo velocidades normais.
  • 4L: Ativa a redução. A velocidade cai drasticamente, mas o torque nas rodas aumenta. É o modo para vencer lama profunda, inclinações acentuadas e obstáculos severos.

A conexão rígida entre os eixos maximiza a capacidade de transposição, mas gera um conflito físico em curvas no asfalto: as rodas dianteiras percorrem uma distância maior que as traseiras. Sem um diferencial central para compensar essa diferença, ocorre a chamada tensão na transmissão (wind-up). Por isso, usar 4H ou 4L em piso seco força os componentes mecânicos e desgasta prematuramente os pneus.

Alguns modelos trazem o bloqueio do diferencial intereixo para mitigar perdas de tração, mas a gestão desse recurso exige precisão do condutor para não danificar o sistema.

A diferença real entre AWD e 4WD não está no número de rodas que giram, mas na arquitetura do acoplamento e na finalidade do veículo. Enquanto o AWD atua em segundo plano para garantir estabilidade, o 4WD entrega controle mecânico bruto para enfrentar terrenos hostis.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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