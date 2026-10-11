Porsche 718 Boxster e Cayman: a transformação eletrificada que promete revolucionar o mercado

O próximo geração dos Porsche 718 Boxster e Cayman, identificados como 983, será exclusivamente elétrica. O lançamento está previsto para 2028, mas o lançamento antecipado previsto para o ano passado foi adiado devido a atrasos na entrega de células de bateria e à incerteza sobre a demanda por esportivos elétricos. A publicação Autocar teve acesso a um protótipo para uma prova de alta velocidade.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Porsche Macan Turbo Electric 001

Os novos modelos utilizam a arquitetura elétrica PPE Sport, desenvolvida especificamente para este fim, que também será adotada pelo Audi Concept C em produção. Diferente do layout convencional de "patinete” (skateboard), a solução emprega uma configuração e-core, posicionando a bateria no centro do veículo, no local onde historicamente ficava o motor a combustão. Essa decisão técnica visa preservar a distribuição de massa e o equilíbrio característicos da marca.

Anteriormente, a Porsche considerava manter motores a combustão nas versões de topo, adaptando a nova plataforma para um retrofit. No entanto, Michael Leiters, diretor-geral desde o ano passado, cancelou esse plano. Ao confirmar a estratégia Sportwagenschmiede 35, ele anunciou que os modelos sairão de fábrica apenas com propulsão elétrica. Leiters justificou a mudança pela conjuntura de mercado e pelo potencial de desempenho dos elétricos, capaz de convencer até os mais céticos. "Para ser honesto, eu era muito cético em relação a este carro”, admitiu. "Mas isso durou apenas até o momento em que entrei no protótipo para a validação. Desde então, estou entusiasmado: é um esportivo absolutamente fantástico”.

O ceticismo inicial de Leiters era compartilhado por Walter Rohrl, lenda das ralis, que atuou como piloto de testes no projeto do 718 Boxster EV. Após os testes, ele tornou-se defensor da tecnologia: "Disse a eles que este carro precisa ser produzido. Dirigi-lo é simplesmente ótimo”. Foi Rohrl quem conduziu o veículo durante o teste na pista de Weissach.

Dentro do cockpit, a experiência é surpreendente: o carro emite um ronco familiar, semelhante ao de um motor boxer, e a troca de marchas é realizada por aletas no volante. Trata-se de uma imitação consciente da experiência a combustão. O visual do protótipo, cujas fotos foram compartilhadas pela Porsche (as filmagens na pista fechada de Weissach foram restritas), pode ser enganoso: os escapes visíveis são apenas elementos decorativos.

Foco na dinâmica, não apenas em números

A Porsche não divulgou especificações exatas como potência, torque, velocidade máxima e autonomia. Robert Mayer, chefe da arquitetura de veículos, explicou a filosofia: "O objetivo era preservar o caráter definidor que os clientes esperam de um esportivo da Porsche com motor centralizado”. Mayer enfatizou que, para a marca, o importante não são apenas os números de quilowatts-hora ou o tempo de carregamento, mas como a bateria funciona como parte do sistema: "Quão baixo está sentado o motorista? Quão consistentemente o carro entrega desempenho sob carga contínua? Quão precisamente a arquitetura sustenta o caráter pretendido do carro”. A prioridade é oferecer desempenho reproduzível e emoção, reconhecendo que o verdadeiro prazer em um elétrico surge nos limites, através da interação de todos os sistemas.

Durante o teste em Weissach, enquanto Rohrl percorria as chicanas rápidas com confiança, o veículo se comportou como um verdadeiro Boxster. A baixa posição do motorista, garantida pela ausência de baterias sob o assoalho, e a resposta rápida à direção criaram uma sensação de agilidade e manobrável, algo raro em veículos com baterias pesadas. Vale notar que o protótipo de teste carregava cerca de 50 kg de equipamento extra para monitoramento, e ainda assim parecia leve.

A aceleração foi percebida como natural e calibrada, sem o arrancão nauseante típico de elétricos de altíssima potência focados em recorde de 0 a 100 km/h. A dinâmica apresentou-se mais linear. Na reta, o carro atingiu pelo menos 210 km/h (130 mph). Rohrl comentou: "O som e a sensação são os de um carro de corrida”. O som do motor e a simulação de troca de marchas impressionaram. A Porsche reconhece que os engenheiros se inspiraram na experiência da divisão Hyundai N, especificamente no som artificial do motor e na transmissão do Ioniq 5 N, elementos que os convenceram da importância desses recursos para a sensação de pilotagem.

Embora a avaliação completa de todos os aspectos do carro seja limitada pela perspectiva do passageiro, e questões de autonomia e desempenho total permaneçam em aberto, o potencial de atrair céticos é claro: independentemente da fonte de energia, o carro soa, se comporta e acelera como um Porsche Boxster.”