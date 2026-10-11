AvtoVAZ transforma iluminação do LADA Azimut: um avanço tecnológico impressionante

No projeto LADA Azimut, a AvtoVAZ substituiu integralmente as lâmpadas incandescentes por sistemas de iluminação LED. Toda a gama de iluminação, desde os faróis dianteiros até o acionamento interno, agora utiliza elementos de diodo emissor de luz que passaram por uma série de testes de engenharia. O desenvolvimento e a validação utilizaram equipamentos considerados únicos no mercado russo, cujo funcionamento foi documentado em um vídeo de produção.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Lada Azimut

Calibração e testes em estrada

Durante o ajuste, os engenheiros implementaram um instrumento de medição de luminância e corimância. Esse equipamento permite medir parâmetros de luz com alta precisão a partir de fotos, garantindo um ajuste preciso das características de iluminação. A intensidade dos elementos de luz dentro da cabine foi calibrada em conjunto com os fornecedores. Em determinadas áreas, a intensidade foi reduzida intencionalmente para atender a tendências de design atuais e diminuir a carga visual do motorista à noite. A eficácia do sistema óptico em condições de baixa visibilidade foi confirmada durante inúmeras visitas a pistas de teste e estradas públicas.

Produção em Tolyatti

A produção em série do sistema de iluminação, em toda a cadeia tecnológica, ocorre na planta Lighting Solutions em Tolyatti. Especificamente para o LADA Azimut, foi iniciado no local o maior injetor de moldagem de três cores do país para peças ópticas. O processo é projetado para alta velocidade: a injetora, que aquece o material a 240 graus, produz um conjunto completo de peças a cada dois minutos, sem operações intermediárias. Para formar o fluxo de luz correto nos refletores, uma camada de alumínio com menos de um micrômetro de espessura é aplicada por robôs, enquanto os difusores recebem tratamento de laca.

Controle de qualidade

O gerenciamento do sistema óptico do Azimut é realizado por um módulo eletrônico. Antes de serem transferidas para a linha de montagem principal da AvtoVAZ, cada farol passa por uma verificação completa: hermeticidade, resistência da carcaça e precisão da fronteira de luz e sombra. As linhas de montagem estão equipadas com sensores de presença de componentes, contadores automáticos de fixadores e sistemas de monitoramento de corrente nas placas LED. Na etapa final, operadores verificam manualmente o brilho de cada diodo, garantindo o funcionamento da iluminação em diversas condições climáticas.