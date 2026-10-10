BMW iX3 M60: desafio de desempenho com 603 cv revelado

A linha do BMW iX3 de 2027 recebe a versão M60, um modelo de tração integral com 603 cavalos de potência. A BMW declara que a aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em 3,9 segundos, enquanto a velocidade máxima chega a 240 km/h. O alcance estimado pelo ciclo EPA para esta especificação ainda não foi divulgado.
As encomendas da iX3 M60 estarão abertas a partir de janeiro de 2027. O preço exato ainda não foi anunciado, mas, considerando que a iX3 50 atual começa em 62.850 dólares, estimativas sugerem que a versão M60 pode superar a marca de 70.000 dólares.
Embora a M60 seja posicionada como uma variante de alto desempenho, ela não se classifica formalmente como um veículo da série M completa. Em comparação com a iX3 50 xDrive padrão, que possui dois motores elétricos somando 463 cv e 646 Nm de torque, a iX3 M60 eleva os parâmetros para 603 cv e 874 Nm.
O aumento de desempenho resulta de um motor elétrico traseiro atualizado com novo enrolamento de estator e um inversor mais potente. A maior velocidade máxima de rotação do rotor e a alteração na razão de transmissão permitem atingir os 240 km/h, o que representa um acréscimo de 32 km/h em relação à versão básica (130 mph). A aceleração de 0 a 100 km/h é um segundo mais rápida do que na variante de menor potência.
Ambas as versões, a iX3 50 xDrive e a M60 xDrive, utilizam arquitetura elétrica de 800 volts e uma bateria com capacidade de 112 kWh. A potência máxima de carregamento é de 400 kW para ambos os modelos. Enquanto a iX3 50 tem um alcance EPA declarado de até 698 km, os dados da M60 ainda pendem de publicação. Dado que os pneus padrão têm 21 polegadas de diâmetro, com a opção de rodas de 22 polegadas, espera-se que o alcance seja inferior a 644 km.
A aparência da iX3 M60 distingue-se pela inscrição traseira, pelo aerofólio no teto e pela iluminação exclusiva. A frente integra o logotipo M e elementos de design tricolor. Há a opção de iluminação amarela, uma referência à herança da marca no motociclismo. Por baixo do design esportivo, encontra-se a suspensão calibrada com amortecedores adaptativos, direção com relação variável, sistema de freios aprimorado e diferencial traseiro controlado eletricamente.
A gestão dos sistemas dinâmicos é feita por meio de um controlador centralizado chamado "Heart of Joy superbrain", aplicado em todos os veículos elétricos da Neue Klasse.
No interior, o painel de instrumentos apresenta um design futurista com uma tela que se estende de pilar a pilar. Há a opção de um sistema de head-up display com projeção 3D holográfica e bancos esportivos frontais para melhor sustentação em manobras bruscas. A configuração padrão inclui uma tela sensível ao toque de formato hexagonal, com 17,9 polegadas de diagonal e inclinação em direção ao motorista.
O acabamento inclui detalhes específicos da versão M, como o volante com botões de Boost e modos de direção personalizáveis. De série, o veículo recebe o sistema de som Harman Kardon com 13 alto-falantes e suporte a Dolby Atmos.
A função de condução sem as mãos está disponível até 137 km/h, mas o sistema, classificado como nível 2 pela SAE, exige que o motorista mantenha controle visual constante da estrada.
A produção da iX3 M60 iniciará na primavera de 2027 na fábrica da BMW na Hungria. As encomendas serão abertas no final de janeiro do próximo ano.
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