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Mudanças incríveis no Mercedes-Benz GLE 2027: tecnologia e potência definem nova era

Carros

O Mercedes-Benz GLE 2027 chega com uma atualização que, embora preserve a silhueta familiar, altera cerca de 3.000 componentes. A mudança não é apenas cosmética; ela atinge a estrutura da dinâmica do veículo, com novos amortecedores, sistemas de assistência e motores que, apesar de manterem especificações básicas semelhantes, possuem poucas peças internas em comum com a geração anterior.

SUV Mercedes GLE
Photo: caradisiac is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
SUV Mercedes GLE

A engenharia do conjunto motopropulsor

No GLE 450, o motor de seis cilindros em linha e 3.0 litros turbo entrega 375 cv. A atualização trouxe um novo bloco e cabeçote, além de um motor elétrico integrado no lugar do volante, um turbocompressor elétrico aprimorado e um turbo mecânico de dimensões maiores. Essa configuração, descrita pelos engenheiros como "triple-charged", visa atender às normas de emissões da UE e da China, mas resulta em um ganho de torque, que sobe de 369 para 413 lb-ft.

Na prática, a complexidade mecânica se traduz em uma entrega de potência linear. Em baixas rotações, o motor elétrico fornece 151 lb-ft, permitindo arrancadas sem a necessidade de reduções frequentes. O turbo elétrico atua acelerando o fluxo para o turbo mecânico maior, fazendo com que o motor atinja a rotação de operação em menos de uma volta do virabrequim. O resultado é a sensação de um motor seis cilindros direto, com resposta imediata e ronco característico.

Em testes realizados na Grand Mesa Scenic Byway, a mais de 10.000 pés de altitude, não houve percepção de perda de potência, mesmo com a atuação simultânea dos sistemas de indução. O tempo de 0 a 60 mph em 5 segundos mostrou-se condizente com a realidade da estrada.

Dinâmica de chassi e comportamento em curva

O GLE 2027 apresenta um salto em termos de controle e feedback. A mudança principal reside nos novos amortecedores, especialmente na suspensão pneumática Airmatic (opcional por US$ 1.710), que introduz o controle preditivo inteligente. O sistema utiliza dados em nuvem de outros veículos para ajustar a amortização antes mesmo de o carro atingir um buraco ou irregularidade já mapeada.

Ao trafegar pela Colorado Highway 92, em trechos sinuosos ao longo do rio Gunnison, o veículo demonstrou agilidade incomum para sua massa superior a 5.100 lb. No modo Sport, há uma sincronia entre a direção e o controle da carroceria. O volante apresenta-se pesado, porém informativo, enquanto a frenagem é descrita como suave e segura. O comportamento dinâmico agora independe da assinatura AMG para proporcionar engajamento ao condutor.

Tecnologia e habitabilidade

O interior mantém o espaço generoso para passageiros altos em ambas as fileiras, com destaque para o acabamento em alumínio e a costura "moccasin" nos bancos. O hardware para condução autônoma já está presente: 10 câmeras, 5 radares e 12 sensores ultrassônicos, que servirão de base para as funções City Pro via atualizações de software previstas para o próximo ano.

O centro das atenções é o MBUX Superscreen, composto por três telas de 12,3 polegadas. O assistente de IA, integrado com modelos do ChatGPT, Google e Microsoft, demonstrou eficiência em buscas simples, mas apresentou falhas em solicitações de alternativas quando o local sugerido estava fechado. Além disso, foi observada a tendência do assistente de intervir em conversas entre ocupantes, exigindo desativação via comando de voz.

A atualização do GLE 450 altera a percepção do veículo ao volante, equilibrando o conforto com a precisão da direção. A linearidade da potência e a nova resposta do chassi removem a dependência de versões esportivas para que o carro seja considerado envolvente.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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