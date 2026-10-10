Mate Rimac propõe que Europa pare de competir com China em tecnologia e foco em status

Mate Rimac, CEO da Bugatti Rimac, propõe que a indústria automotiva europeia cesse a tentativa de competir com a China em velocidade de inovação tecnológica e custo de produção. Em meio a uma crise profunda no setor, ele argumenta que a estratégia viável para a Europa é abandonar a disputa por volume e funcionalidades de massa para focar exclusivamente em qualidade de execução, status e exclusividade.

Photo: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bugatti Tourbillon

Recusa da concorrência por volume

A abordagem de Rimac baseia-se na premissa de que tentar igualar o ritmo de implementação de gadgets ou os preços de produção chineses resulta em despesas improdutivas. A proposta não é uma mudança de fábrica, mas de posicionamento de portfólio: os consumidores europeus deixariam de competir pelo número de telas ou atualizações de software passíveis de rápida obsolescência, passando a valorizar durabilidade, materiais e engenharia que não podem ser replicados em linhas de montagem de alta escala.

Referência ao setor de relojoaria e Rolls-Royce

Para sustentar essa distinção, Rimac cita o exemplo da indústria suíça de relógios. Diante da massificação dos mecanismos de quartzo, os fabricantes europeus não tentaram produzir itens mais baratos, mas redefiniram o produto como um ativo de luxo e investimento, baseando-se no trabalho manual e na mecânica complexa.

No contexto automobilístico, o modelo apontado é o Rolls-Royce, especificamente o Silver Seraph. Nele, o valor reside em elementos tangíveis como madeiras raras e couros curtidos manualmente, evitando-se a percepção de defasagem tecnológica que afeta veículos dependentes de software. A ideia é que o carro não perca relevância devido a uma nova atualização de firmware dois anos após a compra.

Impacto na oferta e no consumidor

Se adotada, essa estratégia dividiria o mercado em dois segmentos distintos. De um lado, veículos chineses posicionados como dispositivos de consumo eletrônico, com alta obsolescência. Do outro, marcas europeias que reduziriam o número de modelos para elevar o padrão de confiabilidade e acabamento a níveis inalcançáveis para a produção em massa.

Para o comprador, a consequência direta seria uma possível elevação nos preços dos veículos europeus, mas com a contrapartida de produtos projetados para durar décadas, focados em conforto e percepção premium, em vez de funcionalidades de direção autônoma.

"Não se deve tentar fazer o mesmo que todos os outros. É difícil superar a China em tecnologia, mas é possível apostar na exclusividade”, afirma Rimac.