Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Veículos conectados à beira do abismo: o impacto da desativação do 4G em 2030
Como seis expressões humanas funcionam como sinais contextuais para cães
A empresa de habitação social espanhola tem apenas 800 apartamentos disponíveis, embora o plano preveja 50.000.
Espéria japonesa Shirobana: três cores no mesmo ramo e tolerância a solos pobres
Pezeshkian revela estratégia surpreendente transformando o espaço pós-soviético em um hub energético
Vapor de cigarro eletrônico destrói barreiras pulmonares e facilita infecções virais
Quarto decepcionante logo na chegada: exigências que podem reverter a situação no hotel
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Turista russa é hospitalizada com dengue durante férias no Vietnã

Mate Rimac propõe que Europa pare de competir com China em tecnologia e foco em status

Carros

Mate Rimac, CEO da Bugatti Rimac, propõe que a indústria automotiva europeia cesse a tentativa de competir com a China em velocidade de inovação tecnológica e custo de produção. Em meio a uma crise profunda no setor, ele argumenta que a estratégia viável para a Europa é abandonar a disputa por volume e funcionalidades de massa para focar exclusivamente em qualidade de execução, status e exclusividade.

Bugatti Tourbillon
Photo: commons.wikimedia.org by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Bugatti Tourbillon

Recusa da concorrência por volume

A abordagem de Rimac baseia-se na premissa de que tentar igualar o ritmo de implementação de gadgets ou os preços de produção chineses resulta em despesas improdutivas. A proposta não é uma mudança de fábrica, mas de posicionamento de portfólio: os consumidores europeus deixariam de competir pelo número de telas ou atualizações de software passíveis de rápida obsolescência, passando a valorizar durabilidade, materiais e engenharia que não podem ser replicados em linhas de montagem de alta escala.

Referência ao setor de relojoaria e Rolls-Royce

Para sustentar essa distinção, Rimac cita o exemplo da indústria suíça de relógios. Diante da massificação dos mecanismos de quartzo, os fabricantes europeus não tentaram produzir itens mais baratos, mas redefiniram o produto como um ativo de luxo e investimento, baseando-se no trabalho manual e na mecânica complexa.

No contexto automobilístico, o modelo apontado é o Rolls-Royce, especificamente o Silver Seraph. Nele, o valor reside em elementos tangíveis como madeiras raras e couros curtidos manualmente, evitando-se a percepção de defasagem tecnológica que afeta veículos dependentes de software. A ideia é que o carro não perca relevância devido a uma nova atualização de firmware dois anos após a compra.

Impacto na oferta e no consumidor

Se adotada, essa estratégia dividiria o mercado em dois segmentos distintos. De um lado, veículos chineses posicionados como dispositivos de consumo eletrônico, com alta obsolescência. Do outro, marcas europeias que reduziriam o número de modelos para elevar o padrão de confiabilidade e acabamento a níveis inalcançáveis para a produção em massa.

Para o comprador, a consequência direta seria uma possível elevação nos preços dos veículos europeus, mas com a contrapartida de produtos projetados para durar décadas, focados em conforto e percepção premium, em vez de funcionalidades de direção autônoma.

"Não se deve tentar fazer o mesmo que todos os outros. É difícil superar a China em tecnologia, mas é possível apostar na exclusividade”, afirma Rimac.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre
Ciência
Estudo identifica quatro episódios de deslocamento abrupto da crosta terrestre
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Mulher
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
Mais populares
Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas

Répteis buscam locais secos e aquecidos durante as chuvas, elevando a frequência de aparições em acomodações com arquitetura aberta ou vegetação próxima.

Temporada de chuvas em Bali aumenta risco de cobras em hotéis e vilas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Saia jeans ganha versatilidade para escritório e noite com ajustes de proporções e texturas
Barreira de papel alumínio no tronco: a interrupção mecânica de pragas em pomares
Plantas de interior: a escolha da espécie conforme a luz do ambiente
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes Pravda.Ru Jornal
O jeans marrom substitui o índigo como base neutra para 2026
O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
As quatro estações da beleza: como determinar seu tipo de cor, olhando-se no espelho.
últimos materiais
Veículos conectados à beira do abismo: o impacto da desativação do 4G em 2030
Como seis expressões humanas funcionam como sinais contextuais para cães
Mate Rimac propõe que Europa pare de competir com China em tecnologia e foco em status
A empresa de habitação social espanhola tem apenas 800 apartamentos disponíveis, embora o plano preveja 50.000.
Espéria japonesa Shirobana: três cores no mesmo ramo e tolerância a solos pobres
Pezeshkian revela estratégia surpreendente transformando o espaço pós-soviético em um hub energético
Vladimir Putin suspende sanções dos EUA ao diesel em troca de volumes crescentes
Vapor de cigarro eletrônico destrói barreiras pulmonares e facilita infecções virais
Quarto decepcionante logo na chegada: exigências que podem reverter a situação no hotel
Vermelho bordô, dourado sutil e verdes naturais: o que a simbologia da Cabra Vermelha sugere para o esmalte de Réveillon
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.