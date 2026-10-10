O novo Mitsubishi ASX VR-e: eletrificado com tecnologia Foxconn

O novo Mitsubishi ASX VR-e adota uma abordagem não convencional para a linha da marca, utilizando componentes e conjuntos motrizes desenvolvidos pela empresa taiwanesa Foxconn. A Mitsubishi abandonou sua estilização tradicional nesta plataforma, resultando em uma carroceria e um interior praticamente idênticos aos do Foxconn Bria, com o qual o veículo compartilha a base técnica.

Photo: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mitsubishi ASX

Em todas as versões, a instalação de energia conta com uma bateria de 57,7 kWh. As configurações básicas são equipadas com um motor elétrico de 229 hp e torque de 350 Nm, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. A versão de topo, GSR, utiliza um sistema de dois motores com potência total de 459 hp e torque de 700 Nm. Esse desempenho posiciona o ASX VR-e como um dos veículos mais potentes já fabricados pela Mitsubishi; para comparação, o Lancer Evo, desenvolvido para rali, oferecia 440 hp e 559 Nm. A variante GSR atinge os 100 km/h em 3,9 segundos.

A versão GSR inclui um sistema de gerenciamento da distribuição de torque entre os eixos. No modo padrão, o sistema prioriza uma redistribuição uniforme da força, mas é capaz de direcionar até 70% da tração para o eixo traseiro quando necessário. O fabricante não divulgou o alcance oficial, mas, dado o tamanho relativamente pequeno da bateria, especialistas estimam uma autonomia de aproximadamente 400 km sem recarga.

O interior também foi derivado do Foxconn Bria. Os principais elementos de controle são uma tela central sensível ao toque de 15,6 polegadas e um painel de instrumentos digital de 9,2 polegadas, posicionados atrás de um volante esportivo. O habitáculo possui iluminação LED personalizável, um sistema de câmeras de visão circular e um pacote de estacionamento automático. Os bancos são revestidos em tecido ou couro, dependendo da configuração.

As versões superiores adicionam vidro panorâmico, um sistema de áudio com 12 alto-falantes e uma tampa de porta-motor elétrica. A Mitsubishi confirma uma garantia estendida de 10 anos para o ASX VR-e, mas essa cobertura se aplica apenas mediante a estrita adesão ao calendário de manutenção técnica; caso contrário, o período de garantia é de 5 anos.