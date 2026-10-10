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Braço do limpador enfraquece: pressão irregular deixa faixas no vidro apesar de borracha nova

Carros

A substituição de palhetas por kits novos e caros nem sempre elimina faixas de sujeira, borrões ou a vibração excessiva durante a operação. Quando o vidro está limpo e a borracha da palheta não apresenta desgaste evidente, o sintoma geralmente indica que a falha não reside no consumível, mas no mecanismo de pressão.

Автомобиль в дождливую погоду
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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A responsabilidade por manter a palheta firmemente pressionada contra o vidro em toda a sua trajetória é da mola do braço do limpador. Quando essa mola perde a tensão, a palheta deixa de ter o contato uniforme necessário para a limpeza eficiente.

Sinais de fadiga na mola do braço

A perda de tensão da mola manifesta-se através de três sintomas principais: a formação de zonas não limpas no vidro, a distribuição da sujeira em forma de película fina e o comportamento instável da palheta, que começa a "pular" ou trepidar sobre a superfície.

Nestes casos, a troca da borracha é uma medida paliativa, pois não corrige a deficiência de pressão exercida pelo braço.

Testes de diagnóstico de pressão

É possível distinguir se a falha é da palheta ou do braço através de dois procedimentos simples:

  • Comparação de esforço: Ao levantar os braços do lado esquerdo e direito, nota-se se um deles oferece significativamente menos resistência que o outro. Um braço que sobe com facilidade excessiva indica fadiga da mola.
  • Teste de pressão manual: Com o limpador em operação, aplica-se uma leve pressão manual sobre a parte do braço que corresponde à área onde as faixas de sujeira permanecem. Se a pressão adicional eliminar a falha de limpeza, o diagnóstico é a insuficiência de pressão do braço.

Intervenções e riscos de ajuste manual

Existe a prática de tentar recuperar a tensão da mola reduzindo seu comprimento com arames ou abraçadeiras plásticas. Embora aumente a pressão, essa intervenção apresenta riscos técnicos:

  • Sobrecarga do sistema: Uma pressão excessiva acelera o desgaste da borracha e aumenta a carga elétrica sobre o motor do limpador.
  • Danos estruturais: A variação de projeto entre veículos torna esse ajuste impreciso, podendo causar danos ao mecanismo ou riscos no vidro.

Caso essa medida seja adotada temporariamente, o ajuste deve ser mínimo e testado com o vidro abundantemente molhado.

Critérios para substituição do braço

A substituição completa do braço do limpador é necessária quando são observados sinais de corrosão severa no metal, folgas nas articulações, travamento por oxidação (articulação "presa") ou deformação física da alavanca.

Durante a manutenção, é fundamental não deixar o braço levantado e sem a palheta. A liberação súbita do braço metálico contra o para-brisa pode causar trincas imediatas no vidro devido à força do impacto.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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