Braço do limpador enfraquece: pressão irregular deixa faixas no vidro apesar de borracha nova

A substituição de palhetas por kits novos e caros nem sempre elimina faixas de sujeira, borrões ou a vibração excessiva durante a operação. Quando o vidro está limpo e a borracha da palheta não apresenta desgaste evidente, o sintoma geralmente indica que a falha não reside no consumível, mas no mecanismo de pressão.
A responsabilidade por manter a palheta firmemente pressionada contra o vidro em toda a sua trajetória é da mola do braço do limpador. Quando essa mola perde a tensão, a palheta deixa de ter o contato uniforme necessário para a limpeza eficiente.
A perda de tensão da mola manifesta-se através de três sintomas principais: a formação de zonas não limpas no vidro, a distribuição da sujeira em forma de película fina e o comportamento instável da palheta, que começa a "pular" ou trepidar sobre a superfície.
Nestes casos, a troca da borracha é uma medida paliativa, pois não corrige a deficiência de pressão exercida pelo braço.
É possível distinguir se a falha é da palheta ou do braço através de dois procedimentos simples:
Existe a prática de tentar recuperar a tensão da mola reduzindo seu comprimento com arames ou abraçadeiras plásticas. Embora aumente a pressão, essa intervenção apresenta riscos técnicos:
Caso essa medida seja adotada temporariamente, o ajuste deve ser mínimo e testado com o vidro abundantemente molhado.
A substituição completa do braço do limpador é necessária quando são observados sinais de corrosão severa no metal, folgas nas articulações, travamento por oxidação (articulação "presa") ou deformação física da alavanca.
Durante a manutenção, é fundamental não deixar o braço levantado e sem a palheta. A liberação súbita do braço metálico contra o para-brisa pode causar trincas imediatas no vidro devido à força do impacto.
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