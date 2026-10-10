Chevrolet atualiza Trax e Trailblazer com painel digital e segurança ativa de série

Chevrolet atualizou as linhas Trax e Trailblazer para o mercado americano. Embora sejam os modelos de entrada da marca, a montadora investiu na digitalização da cabine e na inclusão de assistentes de condução ativos que, até então, eram privilégio de carros mais caros. O foco da revisão é transformar a experiência de uso do dia a dia, priorizando tecnologia e praticidade em detrimento de grandes alterações estéticas ou mecâicas radicais.

Photo: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Chevrolet Trax

Trax: fim dos instrumentos analógicos

Para o Trax, este é o primeiro grande facelift desde a chegada da segunda geração em 2023. A frente foi redesenhada mantendo a estrutura de "olhos duplos", mas com faróis principais mais finos e horizontais, o que visualmente amplia a largura do veículo.

A mudança mais impactante para o proprietário está no interior. A Chevrolet eliminou os mostradores analógicos nas versões básicas. Agora, todo Trax, independentemente da faixa de preço, vem equipado com:

Painel de instrumentos virtual de 11 polegadas;

Tela central de mídia de 11,3 polegadas;

Assistente de voz Google integrado com suporte à inteligência artificial.

A praticidade também aumentou com a estreia do porta-malas com acionamento elétrico, facilitando a carga de bagagem. A gama de acabamentos foi reduzida para três opções: LT, RS e Activ (off-road), simplificando a escolha para o comprador.

Mecanicamente, o conjunto permanece o mesmo: tração dianteira e motor turbo de 1,3 litro com 139 cv, acoplado a um câmbio automático convencional de seis marchas. Essa configuração visa eficiência e suavidade em uso urbano, sem ambições esportivas.

Trailblazer: ajustes de cockpit e motorização

O Trailblazer sofreu mudanças externas mais sutis, mas teve ajustes técnicos relevantes. O motor básico de 1,2 litro foi descontinuado. O carro agora é vendido exclusivamente com o motor turbo de 1,3 litro com 157 cv.

Uma alteração inusitada no interior foi a remoção do seletor tradicional de câmbio do túnel central. Ele foi substituído por um pequeno comutador atrás do volante. Essa modificação liberou espaço entre os bancos dianteiros para armários e porta-copos, otimizando o armazenamento de pequenos objetos.

Versão Z71 para terrenos irregulares

Para quem utiliza estradas de terra ou fora de estrada com frequência, foi apresentada a versão Z71. Diferente das versões padrão, ela oferece recursos específicos para leve off-road:

Suspensão recalibrada para melhor absorção de irregularidades;

Proteção adicional para componentes no fundo do veículo;

Transmissão integral como padrão (que vem acompanhada de um câmbio automático de 9 marchas, enquanto as versões com tração dianteira utilizam um câmbio CVT).

Segurança como item de série

Ambos os modelos ampliaram seus sistemas de prevenção de acidentes, tornando itens de segurança ativos obrigatórios em todos os acabamentos, em vez de opcionais de alto custo. Os veículos agora conseguem frear automaticamente em manobras de ré caso os sensores detectem obstáculos ou veículos aproximando-se lateralmente. O sistema também reconhece ciclistas em pontos cegos e pode interromper a marcha em curvas perigosas em cruzamentos.

O lançamento nos Estados Unidos está previsto para a primavera de 2025. Como esperado, os preços devem subir ligeiramente devido ao pacote de equipamentos de série mais rico, mas os veículos devem manter sua posição como as portas de entrada para o segmento de SUVs da Chevrolet.