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Terceira geração do BYD Tang: 850 km de autonomia e recarga rápida de 10% a 70% em 5 minutos

Carros

A terceira geração do BYD Tang mantém a identidade visual da linha Dynasty, com silhueta fluida, ópticas de LED estreitas e entradas de ar compactas. As dimensões do veículo refletem seu posicionamento como topo de linha: 5.045 mm de comprimento, 1.980 mm de largura e 1.760 mm de altura, sustentados por uma distância entre eixos de 2.950 mm.

Автомобили BYD у дилерского центра
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Автомобили BYD у дилерского центра

Powertrain e Gestão de Energia

O centro técnico do novo Tang reside na combinação de um motor elétrico de 402 cv com a nova arquitetura de baterias. O modelo oferece duas opções de capacidade, que elevam a autonomia para intervalos entre 730 km e 850 km.

A BYD declara que a nova geração de baterias permite a recarga de 10% a 70% em cinco minutos. De acordo com o fabricante, essa performance é mantida mesmo sob temperaturas extremas de -30 °C, com um acréscimo de apenas dois minutos no tempo de carga, o que reduz a perda de eficiência térmica comum em longos deslocamentos no inverno.

Dinâmica e Automação

O sistema de suspensão é adaptativo e utiliza tecnologia de varredura prévia da via, ajustando a amortização antes que o veículo atinja as irregularidades do piso. O sistema também permite o ajuste de altura do solo (clirence).

A presença de um LiDAR no teto indica a implementação de um conjunto de condução autônoma. Segundo a montadora, o veículo é capaz de operar em modo automático tanto em ambiente urbano quanto em rodovias, além de possuir função de estacionamento autônomo, embora os detalhes específicos de cada modo de operação ainda não tenham sido integralmente divulgados.

Interior e Interfaces

O habitáculo é focado em telas, com destaque para um display panorâmico estreito posicionado atrás da tela central, que assume a função do painel de instrumentos tradicional para exibir velocidade e status do veículo. O acabamento utiliza couro com costura em diamante e bancos dianteiros que rebatem totalmente para criar uma superfície plana com o banco traseiro.

A data de início das vendas ainda não foi confirmada. No mercado chinês, a geração anterior é comercializada por valor equivalente a aproximadamente 2 milhões de rublos; a expectativa é que a nova geração mantenha a competitividade de preço, entregando em contrapartida a maior autonomia e a redução no tempo de recarga.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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