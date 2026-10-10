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Volkswagen é multada em 1,2 milhões de euros por falha na divulgação de informações privilegiadas

Carros

A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) aplicou ao grupo Volkswagen uma multa de 1,2 milhões de euros devido ao incumprimento dos regulamentos de mercado relativos à divulgação de previsões financeiras para o exercício de 2023.

Volkswagen
Photo: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Volkswagen

A sanção decorre da forma como a empresa comunicou a evolução do seu negócio. Segundo a BaFin, as previsões da Volkswagen para 2023 situavam-se significativamente acima das expetativas do mercado, o que classificava esses dados como "informação privilegiada". De acordo com a regulamentação aplicável às empresas alemãs cotadas em bolsa, a divulgação de tal natureza deve ser imediata e seguir canais formais específicos.

No entanto, o regulador determinou que a Volkswagen limitou a publicação desta informação a um comunicado de imprensa, falhando a obrigação de a processar como um anúncio de informação privilegiada.

Do ponto de vista procedimental, a lei define a informação privilegiada como dados não públicos que, se revelados, podem influenciar significativamente a cotação dos instrumentos financeiros ou dos seus derivados. O objetivo desta imposição legal é neutralizar a assimetria informativa, impedindo que detentores de informação interna obtenham vantagens nas negociações em detrimento dos restantes investidores.

A multa aplicada insere-se num quadro sancionatório que permite à BaFin atingir um limite máximo de 2,5 milhões de euros para este tipo de infrações.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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