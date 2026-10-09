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715.000 milhas com um Kia Sorento: como a manutenção mudou tudo

Carros

Para um Kia Sorento de 2017, a marca de 715.000 milhas (aproximadamente 1.150.000 km) em uma década não é vista como um recorde de durabilidade, mas como uma exceção que desafia a reputação comum do modelo. Arthur Phillippe Consing Rutaquio, motorista da Southern California, atribui esse feito a apenas uma palavra: "Manutenção”. Trabalhando na rota entre San Diego e o aeroporto LAX, ele acumula diariamente longas distâncias, mas a chave para a longevidade do veículo não está apenas no uso, mas na especificação técnica correta e no regime de cuidado rigoroso.

Kia Sorento (XM) 3
Photo: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia Sorento (XM) 3

A distinção crucial neste caso é o motor. O Sorento de Rutaquio está equipado com o V6 Lambda 3.3 litros, não com o quatro cilindros turbinado Theta II, que frequentemente apresenta problemas de consumo de óleo. Embora o V6 tenha suportado o quilometragem extrema, ele exigiu atenção constante. O proprietário, que realizou todo o serviço fora da rede de concessionários oficiais devido a questões de confiança, conta que a relação com o mecânico Denny Nguyen, da A&P Auto Tech em San Diego, foi fundamental para monitorar o desgaste real dos componentes.

Especificação do fluido e limites de desgaste

O log de manutenção revela uma abordagem sistemática, com trocas de a cada 10.000 milhas. Rutaquio experimentou várias marcas, desde Mobil 1 e Castrol até Pennzoil e Redline. Sua definição prática de limite é clara: "O nível mínimo é Valvoline Extended Life. Se o orçamento permite, uso Royal Purple ou Amsoil com a adição do Lucas Oil Stabilizer”. Essa atenção ao fluido não evitou a substituição de outros itens, mas garantiu a integridade do motor.

Enquanto o V6 original continua funcionando, outros sistemas atingiram seus limites estruturais sob o regime de uso severo. O câmbio falhou por volta das 580.000 milhas e precisou ser substituído. A suspensão dianteira requer reconstrução a cada 200.000-250.000 milhas, enquanto a traseira segue um ciclo de 100.000-150.000 milhas. O sensor de pressão do óleo, descrito pelo proprietário como "problemático”, é trocado no mesmo intervalo da suspensão traseira. O histórico também registra a substituição de dois alternadores, do motor de arranque, da bomba d'água, da borboleta de aceleração e do conjunto de injetores.

Rutaquio não considera seu carro um caso único de sorte, mas o resultado direto de cumprir as obrigações de manutenção específicas para a versão V6. Ele argumenta que a Kia "não cumpre suas responsabilidades” quando se trata de suporte pós-venda, e que a escolha do motor faz diferença: o V6 não sofre das mesmas dores de cabeça associadas às versões turbo. Com planos de cruzar os EUA de San Diego a Orlando e de volta, o objetivo agora é a marca simbólica de um milhão de milhas, sustentada não por abstrações de durabilidade, mas pelo registro concreto de cada serviço executado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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