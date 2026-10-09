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Nissan Navara Pro chega ao México em outubro como primeiro export da China para a América Latina

Carros

Nissan inicia em outubro as vendas do Navara Pro no México, marcando a primeira expansão fora da China para o mercado latino-americano. O preço de entrada está definido em 899.900 pesos, o que corresponde a aproximadamente US$ 50.000 no câmbio atual. A estratégia da montadora visa utilizar a infraestrutura chinesa não apenas como base de custo, mas como hub de engenharia e produção para exportação global.

Nissan Navara
Photo: wikipediа by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan Navara

A versão disponível para o México conta com um sistema híbrido plug-in que combina um motor a gasolina de 1,5 litro com um motor elétrico. O conjunto entrega 350 hp de potência total e 660 Nm de torque. A bateria de 20 kWh garante uma autonomia elétrica de 75 km, elevando o alcance total do veículo para cerca de 966 km em condições mistas.

Embora compartilhe o nome, o Navara Pro não tem relação direta com o Frontier vendido nos Estados Unidos. O modelo é construído sobre a plataforma Nissan Dongfeng Z9, com 5,52 metros de comprimento e 3,3 metros entre-eixos. A linha de montagem ocorre na fábrica da Zhengzhou Nissan, e o plano de expansão prevê o lançamento nas Filipinas, Oriente Médio e outros mercados da América Latina até o final do ano atual. Para mercados com direção à direita, como Austrália e Nova Zelândia, a chegada do veículo está programada para 2027.

Na China, o picanete oferece uma configuração híbrida mais potente: o motor turbo de 1,5 litro e o elétrico integrados à transmissão geram mais de 402 hp e 800 Nm. O ciclo CLTC atesta uma autonomia elétrica de até 135 km. O veículo vem equipado com tração integral inteligente, modos 4Hi e 4Low, trava do diferencial traseiro e a função Vehicle-to-Load (V2L), capaz de fornecer até 6 kW de energia para dispositivos externos.

A flexibilidade da oferta varia por região: as versões plug-in de 1,5 e 2,0 litros serão destinadas à América Latina, Sudeste Asiático (ASEAN) e Oceania, enquanto o Oriente Médio receberá modelos com motores convencionais a combustão. Esta é a primeira vez que a Nissan desenvolve e produz um veículo na China exclusivamente para o mercado de exportação global. O mesmo modelo que serve de base para essa estratégia é o sedã elétrico N7, que também será exportado da China para o Sudeste Asiático e América Latina. O N7 não chegará aos EUA devido a tarifas e impostos, e a versão atual do Frontier (D41) permanece no mercado americano sem alterações.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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