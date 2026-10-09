Geely Monjaro EM-i estrea em Paris com tração e-AWD inédita para o segmento

Geely prepara a estreia europeia do crossover híbrido Monjaro EM-i, marcada para 12 de outubro no Salão do Automóvel de Paris. O modelo, que o fabricante posiciona como o flagship global da sua marca de segmento médio, representa uma expansão do portfólio elétrico e híbrido da empresa no continente, com foco declarado no conforto interno e na integração das tecnologias mais recentes do grupo.

Photo: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

A base técnica do veículo é a arquitetura GEA-Evo, desenvolvida especificamente para sistemas de propulsão eletrificados. Esta plataforma visa oferecer flexibilidade na configuração da cabine, compatibilidade com diferentes fontes de energia e um padrão de segurança elevado. O sistema eletrônico repousa na arquitetura GEEA 3.0, enquanto as funções multimídia são gerenciadas pelas plataformas Xingrui e Flyme Auto.

O núcleo do sistema de tração é a EM-i Super Hybrid. Pelos indícios de construção e pelo equipamento presente, trata-se de um híbrido plug-in. O Monjaro EM-i introduz, pela primeira vez em modelos desta categoria da Geely, o sistema de tração integral inteligente e-AWD. O fabricante ainda não divulgou os valores exatos de potência ou consumo. O nome do modelo é uma referência ao Monte Kilimanjaro.

Além do Monjaro EM-i, a Geely exibirá no evento as versões E2, E5 e Starray EM-i. Aidan He, diretor-geral da Geely Auto Europe, afirma que a presença destes veículos destaca a rapidez com que novas tecnologias de eletrificação e hibridização chegam ao mercado europeu. A empresa busca oferecer aos consumidores uma gama mais ampla de conceitos de veículos.

A Geely Auto Group, com sede em Hangzhou, integra a Zhejiang Geely Holding Group. A estratégia do grupo baseia-se na eletrificação, conectividade e desenvolvimento de arquiteturas modulares. O portfólio inclui as marcas Lynk & Co e Zeekr. Através da empresa-mãe, a Geely possui vínculos com Volvo Cars, Polestar e Lotus. O fundador do grupo, Li Shufu, detém aproximadamente 10% das ações da Mercedes-Benz Group AG e cerca de 14% de participação na Aston Martin.