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Renault Niagara: produção iniciada na Argentina

Carros

A Renault iniciou oficialmente a produção do novo picape Niagara em sua fábrica na Argentina. O modelo, apresentado como conceito há um ano, é destinado aos mercados em desenvolvimento e sucede o descontinuado Oroch, que era baseado na primeira geração do Duster. As primeiras entregas às concessionárias na América Latina devem começar em novembro.

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Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Para o consumidor, o diferencial do Niagara está em não ser uma picape utilitária com chassi escada, mas sim um veículo de cabine com carroceria monobloco. Ele utiliza a plataforma modular RGMP, compartilhada com os SUVs Kardian e Boreal. Isso posiciona o carro mais próximo de um crossover urbano em termos de conforto, dirigibilidade e equipamento, do que de uma ferramenta comercial pura.

Praticidade e dimensões

As dimensões do veículo facilitam a circulação em ambientes urbanos, mantendo a capacidade de carga:

  • Aproximadamente 4,9 metros de comprimento, o que facilita a manobra em estacionamentos em comparação com picapes maiores de cinco metros.
  • Esclareamento de 224 a 233 mm, um indicador que coloca o veículo na mesma faixa de altura de SUVs robustos, permitindo o uso em estradas de terra mal conservadas ou sobre meio-fios altos sem risco significativo de raspagem.
  • Capacidade de carga de 654 kg, suficiente para transporte de motocicletes, materiais de construção para lazer ou equipamentos esportivos.

Para a proteção da carga, o fabricante oferece várias opções de cobertura da caçamba, variando de tectos rígidos deslizantes até lonas reclináveis.

Interior moderno

O acabamento interno não reflete o perfil econômico de modelos anteriores da categoria. O painel de instrumentos e o ambiente de bordo são praticamente idênticos aos dos SUVs da marca. Nas versões superiores, o motorista conta com painel de instrumentos totalmente digital e uma tela de multimídia de grandes dimensões. A Renault manteve botões físicos abaixo da tela para as funções principais, uma solução que oferece mais segurança e conveniência do que a navegação por menus durante a condução.

O pacote de assistência à direção inclui controle de cruzeiro adaptativo (que mantém a distância do veículo à frente), sistema de manutenção da faixa e câmeras de visão 360 graus, recursos úteis para manobras de ré em veículos com ponto cego elevado.

Mecânica e tração

Na fase inicial de vendas, o Niagara será equipado com o motor turbo de 1,3 litro, com potência de 156 a 160 cv. Essa unidade é dimensionada para realizar ultrapassagens seguras em rodovias e suportar o peso da carga.

A Renault oferece dois cenários de uso:

  • Urbano: tração dianteira combinada com câmbio manual.
  • Off-road/Trabalho: sistema de tração integral acoplado a um câmbio robotizado de dupla embreagem com seis marchas.

A montadora anunciou planos para lançar uma versão híbrida no futuro, visando a economia em trânsito urbano denso. No entanto, para quem prioriza a simplicidade mecânica, a versão a gasolina com tração integral convencional pode ser a escolha mais direta.

Posicionamento de mercado

O Renault Niagara entra em um segmento atualmente dominado por modelos como o Fiat Toro e o Chevrolet Montana. A mudança para a nova plataforma RGMP e a saída da arquitetura do antigo Duster indicam uma tentativa da marca de elevar o nível de qualidade e tecnologia dos seus modelos acessíveis, sem sacrificar a capacidade de carga e o desempenho fora de estrada.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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