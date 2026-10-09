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A beleza do antigo: Niva Legend atualiza motor e conforto interior

Carros

A Lada Niva Legend recebeu uma de suas maiores atualizações técnicas em décadas, mantendo o visual clássico dos anos 1970, mas alterando a percepção ao volante. A mudança central é a introdução do motor 1.8 com 90 cv, que ataca o problema crônico do modelo: a falta de torque em baixas rotações.

Lada Niva Legend
Photo: commons.wikimedia.org by DerSporti, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Niva Legend

Identificação e mudanças internas

Para distinguir a versão atualizada, basta olhar para o compartimento do motor pela grade frontal. Os radiadores de ar foram removidos daquela posição e reposicionados para o interior do cofre, liberando espaço para o novo bloco. O chassi agora conta com partes zincadas e a transmissão passou por revisões de durabilidade.

No habitáculo, as mudanças são ergonômicas, mas ainda com traços arcaicos:

  • Chave única: um único chaveiro abre portas e ignição (antes eram dois).
  • Ignição à direita: o botão/pega da ignição migrou do lado esquerdo para o direito da coluna, padrão moderno.
  • Coluna ajustável: agora há regulagem de inclinação do volante.
  • Airbag: o volante, derivado do da Lada Granta, trouxe o sistema de segurança ativa pela primeira vez no modelo.

Contudo, o travamento central continua exigindo a rotação física da chave na fechadura e o fechamento das portas mantém o som e a resistência característicos do projeto antigo.

Comportamento urbano e estrada

Em meio ao tráfego denso, a Niva Legend aproveita sua dimensão compacta de 3,7 metros, facilitando manobras onde SUVs maiores não cabem. A posição alta e os para-lamas curtos minimizam o risco de raspar em meio-fios altos.

A suspensão, robusta e pouco sensível a buracos, oferece uma suavidade que contrasta com a rigidez de crossovers modernos de pneus de perfil baixo. O sistema de freios foi atualizado com discos ventilados na frente e ABS, tornando a frenagem mais previsível.

Impacto do motor 1.8

O dado mais relevante não é a potência máxima, mas o torque de 153 Nm, com 80% disponível a partir de 1.000 rpm. Na prática, isso muda a experiência do dia a dia:

  • Superação segura: a aceleração de 80 a 120 km/h caiu de 33 para 23 segundos, reduzindo o tempo de exposição em faixas rápidas.
  • Fluidez: é possível dirigir em marchas mais altas com menos troca de engates no trânsito urbano.
  • Consumo: a média caiu cerca de 10%, situando-se em torno de 9 L/100 km.

O conforto acústico, porém, ainda é limitado. Mesmo com o apoio adicional na caixa de transferência que reduziu vibrações, os ruídos da transmissão, pneus e da ventilação do aquecimento permanecem notáveis.

Capacidade off-road

O novo motor brilha em terrenos irregulares. Obstáculos que antes exigiam velocidade e risco de dano agora podem ser superados em baixa marcha, muitas vezes sem necessitar da engate reduzido. A transmissão recebeu semi-eixos reforçados e diferenciais revisados para suportar melhor as cargas.

A Niva permanece um off-roader "analógico": não há bloqueios eletrônicos ou assistentes de descida, deixando o controle total nas mãos do motorista.

Para quem é este veículo

A atual Niva Legend é uma tentativa de tornar utilitário compatível com a vida contemporânea. Ela é mais rápida, segura e fácil de controlar em relação à força motriz.

Para quem busca tração 4x4 genuína a um custo acessível para fins de lazer, trabalho rural ou acesso a áreas remotas, a oferta segue sem concorrentes diretos na categoria. O comprador deve, no entanto, aceitar que por baixo do novo pacote técnico persiste a arquitetura de meados do século XX, com todos os seus ruídos, rigidez e peculiaridades de projeto.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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