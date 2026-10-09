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O que significam os pontos coloridos nas laterais dos pneus

Carros

Novos pneus raramente saem da fábrica com uma distribuição de peso e rigidez perfeitamente uniforme. As pequenas variações microscópicas no cordão e na estrutura do pneu, assim como no disco, são parte do processo industrial. É para lidar com essas diferenças que existem as marcções coloridas nas laterais dos pneus: pontos amarelos, vermelhos ou brancos. Eles não indicam defeito de fabricação, mas sim zonas específicas que devem ser alinhadas corretamente no momento da montagem para reduzir vibração e desgaste irregular.

Точки на шинах
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Точки на шинах

Não existe um padrão mundial único. A lógica da coloração varia conforme o fabricante. No entanto, a interpretação mais comum entre as marcas segue uma lógica de compensação física:

  • Ponto amarelo: Geralmente indica a área de menor peso na circunferência do pneu. A prática recomendada é alinhar essa zona com a área de maior peso do disco, que tipicamente se encontra na região da válvula. Isso minimiza a quantidade de contrapesos necessários durante o balanceamento.
  • Ponto vermelho: Costuma marcar a área de maior rigidez ou o ponto de máxima desvio de força radial. Em termos práticos, é onde o pneu é menos elástico. A orientação é alinhar esse ponto com a área de menor raio (o ponto mais "baixo") do aro. Isso ajuda a evitar micro-saltos na rotação e mantém a rolagem mais uniforme.
  • Ponto branco: Frequentemente denota a passagem do controle de qualidade de fábrica ou marca a zona de mínimo desvio de força radial, ou seja, a área mais "perfeita" geometricamente do pneu.

Um equívoco comum entre motoristas e até profissionais inexperentes é a crença de que qualquer marca colorida deve ser colocada oposta à válvula. Isso é incorreto. A significação muda: para algumas marcas, como a Continental, o ponto vermelho pode indicar a área mais leve, enquanto em fabricantes japoneses, como Bridgestone ou Yokohama, o vermelho marca a zona de maior rigidez. Portanto, ignorar a especificação do fabricante e aplicar uma regra universal pode resultar em um balanceamento apenas numérico, mas mecanicamente deficiente.

Além das marcas no pneu, os discos também possuem referências, geralmente em forma de rebaixamentos ou marcas de tinta, que indicam os pontos de maior ou menor raio. Se o montador simplesmente "encaixar" o pneu sem observar essas correspondências, o equipamento de balanceamento pode mostrar os famosos "zeros" (peso perfeito), mas isso será alcançado através da adição excessiva de contrapesos. Na alta velocidade, essa montagem inadequada pode gerar vibrações no volante ou causar desgaste irregular do desenho do pneu.

A importância desse alinhamento para o proprietário reside no conforto e na durabilidade. Alinhar a zona rígida do pneu com o ponto mais alto do disco cria uma leve ovalização funcional na combinação pneu-aro. Essa deformação, embora visualmente imperceptível, gera vibração sob a carga do veículo que o balanceamento simples não corrige, pois o balanceamento ajusta o peso, mas não a rigidez da borracha em determinado ponto.

Uma montagem correta também impacta a estética e a mecânica. Menos contrapesos significam menos peso adicionado ao lado externo do disco, o que é esteticamente preferível em rodas de liga leve e reduz a carga mecânica sobre os rolamentos das rodas.

Para o consumidor, essa distinção é um indicador da qualidade do serviço prestado. Se o técnico afirma que "o balanceamento resolve tudo", ele está simplificando demais a física envolvida. Ao procurar um serviço de pneus, vale observar se o profissional consulta a marcação do pneu específico do modelo em uso.

É importante notar que essas marcações são críticas principalmente na instalação inicial de pneus novos. Após cerca de 1.000 quilômetros de uso ou após um reparo significativo no pneu, a borracha assenta e a estrutura do cordão se estabiliza, tornando a posição exata original menos relevante para o desempenho rotativo.

Recomendação: Antes da montagem, consulte a documentação oficial do seu fabricante de pneus ou um representante autorizado para confirmar o significado exato das cores nas laterais do modelo específico adquirido. Isso permite que o proprietário saiba exatamente qual zona deve ser alinhada com qual referência do disco, garantindo que a montagem respeite as características físicas do produto e não apenas a medição de peso.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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