A evolução técnica da Lada Niva Sport após 120 modificações estruturais

A Lada Niva Sport percorreu um caminho de transformação significativa desde o seu lançamento em abril de 2025, quando críticos apontavam uma execução imatura e problemas de qualidade de montagem, até atingir o status de um produto técnico consolidado. Em seis meses desde o início das vendas, a AVTOVAZ implementou mais de 120 modificações estruturais, substituiu o motor de 8 válvulas por um motor de 16 válvulas derivado do Grantha Sport (1,6 L, 122 cv) e refinou a transmissão, a suspensão, o sistema de freios e o acabamento interno. A redação do "Lada.Online" analisou vários testes de direção recentes para avaliar como mudou o caráter do veículo.

Photo: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva Sport

Em outubro de 2026, especialistas do mail. ru observaram que a versão Lada Sport foi otimizada para asfalto, mas não perdeu suas capacidades off-road. O motor opera em altas rotações — o pico de potência ocorre após 5.000 rpm, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 11,8 segundos. No entanto, após atingir essa velocidade, a transmissão começa a emitir um ruído intenso que abafa o zumbido dos pneus todo-terreno. A suspensão traseira de quatro braços, sem barra de Panhard, eliminou o típico deslizamento em buracos e demonstrou alta capacidade de absorção em estradas de terra. O aumento da altura do solo para 220 mm e a marcha reduzida permitiram superar as preocupações com a falta de força no baixo giro. No interior, surgiram bancos com suporte lateral adequado e um volante regulável, além de uma redução significativa nas vibrações na alavanca de câmbio.

O teste realizado pelo auto. ru em junho de 2025 revelou que o deslocamento da força para a faixa alta de rotações dificulta a condução em terreno difícil, exigindo o uso precoce da marcha reduzida. O tempo de aceleração medido foi de 13,3 segundos (contra os 11,8 declarados), significativamente mais rápido que o da Niva padrão (17 segundos). A velocidade máxima aumentou de 142 para 162 km/h. A suspensão tornou-se mais estável, reduzindo o "salto" em irregularidades, mas, em direção agressiva por pisos irregulares, foram registrados casos de desengate da segunda marcha. O sistema de freios é eficaz e resistente ao superaquecimento, mas, devido à distância entre eixos curta, em frenagem de emergência o veículo oscila, exigindo correções de direção. Apesar do preço de 1,7 milhão de rublos, o carro não possui sistema de áudio de fábrica, chave centralizada, airbags ou suportes de copo, e o zumbido característico da transmissão foi mantido.

Em novembro de 2025, o canal "Avtosport" comparou as versões esportiva e comum. A calibração do motor foi considerada bem-sucedida: não há quedas de torque, e após 4.500 rpm o carro ganha nitidamente "vida". Em termos de dinâmica, a Niva Sport se aproximou do Hyundai Creta 1.6 4WD. No entanto, a fixação rígida do cabo de câmbio ao túnel central leva ao desengate das marchas em estradas ruins. Os freios ficaram mais eficazes, com uma força clara no pedal. A suspensão ficou mais firme, as inclinações em curvas diminuíram e o comportamento nas curvas tornou-se mais ágil, mas desapareceu o "efeito de colchão de ar". Em obstáculos grandes, as rodas largas podem tocar os alargadores das arquias traseiras. O interior ficou mais silencioso devido à isolamento acústico adicional, mas o deslocamento do volante para a esquerda criou uma assimetria com o painel de instrumentos.

Em maio de 2026, um especialista testou ambas as versões — a inicial e a atualizada — em condições de uso prolongado (19 dias) em rodovias, pista de provas e off-road leve. O motor é caracterizado por um marcado caráter de "altas rotações": a potência máxima está disponível na faixa de 4.000 a 6.000 rpm, o que torna a dosagem da tração no off-road mais difícil do que no motor clássico de 1,7 litro. A aceleração até 100 km/h levou 13,1 segundos. Na estrada, o carro mantém confiantemente 120-130 km/h, mas devido à especificidade do motor, é necessário reduzir marchas com frequência. A transmissão sofreu mudanças radicais: na versão atualizada, o uivo da caixa de transferência e o forte zumbido desapareceram, e o bloco monocromático de duas alavancas de controle da caixa de transferência funciona de forma mais silenciosa e conveniente. O sistema de freios na unidade revisada tornou-se mais estável, diferentemente da versão inicial, onde o carro era desviado para o lado. Na pista de competição "Bely Kolodets", a suspensão atualizada mostrou um comportamento firme, coeso e previsível, melhorando o tempo de volta. Na areia, a Niva Sport com pneus Meteor demonstrou movimento mais confiante do que um carro modificado com compressor e pneus agressivos. O interior tornou-se mais ergonômico: o volante está centralizado, é regulável em altura, e a alavanca de câmbio foi movida mais para perto do motorista. A principal desvantagem permanece ser o volante deslocado, que cobre as escalas do painel de instrumentos. Apesar da baixa segurança passiva, o autor do teste recomenda a versão Sport como uma fonte pronta de emoções mecânicas, superando SUVs modernos, e aconselha a pagar a mais pela configuração de fábrica para evitar modificações independentes.