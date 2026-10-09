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Escolher entre AT e CVT: a batalha entre durabilidade e suavidade na direção

Carros

Escolher entre um câmbio automático convencional (AT) e um variador contínuo (CVT) exige equilibrar duas prioridades: a capacidade de suportar esforço físico e a suavidade da condução. O automático tradicional utiliza um conversor de torque e conjuntos planetários, oferecendo trocas em estágios que são previsíveis e robustas. Já o variador emprega correias ou correntes sobre cones para mudar a relação de transmissão sem degraus, entregando eficiência, mas colocando seus componentes em uma posição mais vulnerável ao desgaste em comparação com o mecanismo planetário.

A Toyota exemplifica a durabilidade desse tipo de construção. As transmissões da Aisin, montadas em seus veículos, frequentemente superam a marca de 300.000 km. A chave para essa longevidade está na manutenção rigorosa: sem a troca do fluido, o corpo de válvulas é o primeiro a falhar, obstruído pelos resíduos dos discos de fricção. Modelos antigos, como o de quatro marchas A340E, atingiram mais de 400.000 km graças a um projeto conservador, com sistemas hidráulicos e eletrônicos simples e projetados para altas cargas. Nas versões atuais de oito marchas, defeitos de construção das primeiras unidades U660/U760 foram corrigidos, incluindo melhorias no rolamento central do mecanismo planetário.

A trajetória da Nissan com variadores Jatco ilustra os riscos associados a essas transmissões. Modelos como o JF011E (RE0F10A), JF016E e JF010E sofreram amplamente com superaquecimento, alongamento da correia, queda de pressão do óleo e deslizamento. Esses problemas começaram a surgir já nos 100.000 km. Uma causa central foi a prática de utilizar óleo para a "vida útil" do motor, o que acelerou o desgaste das válvulas da bomba e dos solenoides. A situação levou a ações coletivas nos EUA, que resultaram em acordos financeiros pelas empresas.

Na Rússia, o caso da Lada Vesta e do XRAY Cross demonstra que até o variador Jatco JF015E, que possui um redutor planetário de dois estágios antes da transmissão principal, exige disciplina. Este componente, conhecido pelo Nissan Juke e Sentra, é considerado menos robusto dentro da linha Jatco. Ainda assim, há registros de uma Lada Vesta operando como táxi em Moscou por mais de 350.000 km. Nesse período, o óleo da caixa foi trocado apenas uma vez, aos 130.000 km. Quando o motor finalmente precisou de reparo geral, o variador continuava funcionando corretamente, provando sua capacidade de suportar longas distâncias com o cuidado adequado.

A decisão prática depende das condições de uso. O automático hidromecânico é preferível para posse a longo prazo, viagens frequentes em rodovia com carga ou reboque, pois exige menos rigor na manutenção. O variador faz sentido em um modo de direção urbano calmo, desde que o proprietário esteja disposto a trocar o óleo a cada 40.000-50.000 km, evitando derrapagens e aquecimento excessivo. Ilya Khlebuskin, especialista da revista "Za Rulyom", compara o automático a um gerador diesel confiável, que opera anos sem sustos, enquanto o variador é semelhante a uma bicicleta esportiva: rápida e leve, mas exigindo atenção constante. Os dados indicam que, seguindo os regulamentos, ambos podem durar muito, mas a hidromecânica possui uma reserva de robustez maior para condições severas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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