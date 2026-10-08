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Hyundai Ioniq 3 desafia a concorrência europeia com design impactante

Carros

O Hyundai Ioniq 3 chega ao mercado europeu com uma proposta clara: disputar o segmento de hatchbacks elétricos acessíveis, apostando em um design reconhecível e uma estratégia de preços agressiva. Diante de um cenário marcado por tensões geopolíticas e pela forte concorrência de fabricantes chineses, a montadora coreana busca compensar a ligeira queda na lucratividade global do primeiro semestre com um plano de expansão: aumentar a produção total em 1,3 milhão de unidades até 2030.

Hyundai Ioniq 9
Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai Ioniq 9

Para executar esse plano, a empresa precisa lançar ou reestilizar 100 modelos, dos quais 41 são destinados especificamente à Europa. O Ioniq 3 assume papel central nesse movimento, pois o segmento B é considerado prioritário para captar o novo público de compradores de veículos elétricos. O argumento decisivo é o custo: após a dedução do subsídio estatal britânico para elétricos de £3.750, o preço do veículo fica em £18.495. Esse valor posiciona o carro para competir diretamente com as ofertas mais baratas das marcas chinesas e exercer pressão sobre rivais europeus como o Renault 5, o Cupra Raval e o Volkswagen ID Polo. O modelo é equipado com uma bateria que garante autonomia considerável, especialmente nas versões com baterias mais capacitivas, e prioriza o conforto do motorista.

O teste da versão final foi realizado nas estradas da Turquia, perto do local de montagem da versão europeia. Jornalistas haviam avaliado uma modificação pré-série recente e ficaram impressionados. Agora, o desafio é verificar se o Hyundai Ioniq 3 em produção em série cumpre aquela promessa inicial e se consegue manter sua competitividade em um ambiente onde o custo de propriedade e as características reais de uso se tornam fatores decisivos para o comprador.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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