Skoda Scala mantém comandos físicos e vence teste do ADAC

Enquanto a indústria automotiva substitui cada vez mais os controles físicos por telas sensíveis ao toque, a Skoda Scala mantém uma postura contrária ao fluxo atual. Testes recentes realizados pelo clube automobilístico alemão ADAC indicam que o hatchback permanece como uma das opções mais racionais da categoria, oferecendo conforto sem exigir do motorista a constante interação com menus complexos de sistemas multimídia.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Scala

Operação física em vez de menús

O ponto central do interior da Scala é a preservação de comandos tangíveis. Diferente de muitas concorrentes, o veículo utiliza alavancas dedicadas para iluminação e botões rotativos para o controle de clima. Isso permite que o condutor ajuste a temperatura ou acione os faróis sem tirar o olhar da estrada, eliminando a necessidade de visualizar a tela para tarefas básicas. O seletor da caixa automática DSG também segue o padrão tradicional, oferecendo uma familiaridade prática em uso diário que controles de joystick ou botões não proporcionam.

A utilidade do projeto é reforçada por soluções específicas da marca: suporte para guarda-chuva na porta, raspa-gelo sob a tampa do combustível e funil de lavagem integrado à tampa do reservatório. Detalhes como esses reduzem a atrito no dia a dia, especialmente em condições climáticas adversas.

Desempenho e consumo medidos

O exemplar testado estava equipado com a versão mais potente da linha, o motor 1.5 TSI de 150 cv. A unidade apresenta aceleração de 0 a 100 km/h em 8,2 segundos. A mecânica incorpora um sistema de desligamento automático de dois cilindros quando o veículo se desloca em velocidade constante e baixa carga. Na prática, essa tecnologia contribuiu para um consumo de 5,8 litros por 100 km, equilibrando a reserva de potência necessária para ultrapassagens em rodovias com a eficiência energética.

Comportamento dinâmico e conforto

O carro de teste possuía a opção Sport Chassis Control, que permite alternar entre modos esportivo e confortável nas suspensões. Com o veículo rebaixado em 15 mm, o modo confortável absorve bem as imperfeições comuns do asfalto, embora emendas profundas de pista ainda possam ser percebidas no habitáculo.

A grande distância entre eixos garante estabilidade em alta velocidade: o carro mantém a trajetória em linha reta sem oscilações. A direção foi calibrada para transmitir informações claras sobre a aderência dos pneus, oferecendo previsibilidade em manobras rápidas ou desvios de obstáculos.

Avaliação técnica e pontos de atenção

Nas verificações completas do ADAC, a Scala obteve nota 2,2 (na escala alemã, quanto menor o número, melhor o desempenho). Os técnicos destacaram aspectos que pesam na decisão de compra:

Espaço: o habitáculo oferece sensação de amplitude, e o porta-malas é bem organizado, com ganchos e redes para fixação de carga.

o habitáculo oferece sensação de amplitude, e o porta-malas é bem organizado, com ganchos e redes para fixação de carga. Interface: a presença mínima de controles por toque e a lógica clara dos comandos facilitam o uso.

a presença mínima de controles por toque e a lógica clara dos comandos facilitam o uso. Economia: a combinação da potência do motor 1.5 com o baixo consumo de combustível resulta em um perfil de uso eficiente.

a combinação da potência do motor 1.5 com o baixo consumo de combustível resulta em um perfil de uso eficiente. Limitações: a eficiência dos freios foi apontada como tendo margem para melhoria, e os bancos esportivos da versão Monte Carlo, por possuírem apoios laterais firmes, podem não se adequar a todos os perfis de corpo ou preferências de conforto.

A Skoda Scala confirma seu perfil de ferramenta de locomoção: uma escolha baseada em previsibilidade, funcionalidade e clareza de operação, focada no deslocamento prático em detrimento de atributos apenas estéticos ou tecnológicos.