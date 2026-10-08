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A Genesis apresentou o GV80 Hybrid, o primeiro modelo híbrido da marca, com uma configuração que redefine a faixa de preço esperada para o segmento. O valor de entrada foi fixado em 76,8 milhões de wons (aproximadamente 4,72 milhões de rublos). Para contextualizar, as versões a combustão começam em 69,85 milhões de wons (4,3 milhões de rublos), enquanto a variante Coupe parte de 82,7 milhões de wons (5,09 milhões de rublos). Essa posição de preço coloca o híbrido em uma janela intermediária, abaixo do topo da linha mas acima da base térmica, o que exige uma leitura cuidadosa da proposta de valor frente ao custo adicional de tecnologia elétrica.

Genesis GV80
Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Genesis GV80

O coração mecânico do sistema é um motor turbo de 2,5 litros associado a um starter-generator e a um motor elétrico de 80 cv. Essa arquitetura permite deslocamentos puramente elétricos em velocidades de até 30 km/h, um intervalo funcional para manobras em estacionamentos e trânsito urbano denso, além de recuperar energia durante a frenagem. A transmissão é automatizada com sete marchas. Na comparação direta com a linha térmica, o GV80 tradicional oferece dois opções: o mesmo motor de 2,5 litros com 249 cv e 422 Nm, e um V6 biturbo de 3,5 litros com 380 cv e 530 Nm. Ambas as configurações a gasolina utilizam câmbio automático de oito marchas e tração integral.

O diferencial técnico que sustenta a viabilidade do sistema híbrido neste exemplar é a bateria com resfriamento líquido, uma estreia na linha Hyundai/Genesis. Essa especificação técnica impede o superaquecimento sob cargas elevadas e habilita a função de fonte externa, permitindo o abastecimento de dispositivos como ar-condicionados portáteis ou aquecedores. Não se trata apenas de armazenamento de energia, mas de uma infraestrutura elétrica que expande a utilidade prática do veículo fora do modo de condução tradicional.

A adaptação estrutural para acomodar o peso adicional e as dinâmicas do híbrido exigiu uma reformulação do chassi. Foram implementados amortizadores eletrônicos de duas vias com ajuste independente para compressão e extensão, molas traseiras reforçadas e um barra estabilizadora de maior capacidade para controlar o rolagem em curvas. Somam-se a isso novos amortecedores internos dedicados ao isolamento acústico do motor e da caixa de câmbio, um detalhe que impacta diretamente o conforto percebido em altas velocidades.

Entre os recursos de segurança e conveniência, o pacote inclui câmeras de visão 360 graus com monitoramento de pontos cegos, limpadores de para-brisa com lavadores integrados e um sistema de proteção contra acionamento acidental do pedal do acelerador. Cada item responde a uma necessidade específica de operação e segurança, sem apelar para generalizações de luxo, mas entregando funcionalidades concretas para o dia a dia.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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