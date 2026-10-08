BMW M apresenta M5 Touring como veículo policial com 717 cv

A equipe da BMW M apresentou um M5 Touring configurado como veículo policial operacional. A variante mantém a arquitetura híbrida plug-in do modelo, combinando um motor V8 biturbo de 4,4 litros com propulsão elétrica. O conjunto entrega 717 cv de potência e 1005 Nm de torque. Embora não haja confirmação oficial de que este exemplar específico carregue o M Driver's Package — pacote que eleva o limite eletrônico de velocidade de 155 para 190 mph -, a presença desse kit é plausível dada a aplicação em estradas sem limite de velocidade, como os autobahn alemães.

Photo: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ BMW M5 Touring

Desafios de adaptação e novos componentes

A principal tarefa técnica não envolveu a modificação do chassi ou da mecânica, mas sim o desenvolvimento de uma nova geometria para as sinalizações de identificação. O corpo do M5 possui arcos de roda mais largos e elementos aerodinâmicos mais agressivos do que o sedã ou o touring da série 5 padrão, o que impedia a instalação direta dos kits de iluminação convencionais utilizados pela polícia.

Como resultado, foi projetado um conjunto luminoso específico, utilizando as cores regulamentares de alta visibilidade: azul, amarelo neon e branco refletivo. Os testes incluíram a verificação da compatibilidade dessa pintura com os sensores e câmeras do veículo. Na parte externa, substituiu-se a barra de emergência tradicional por um elemento de luz mais plano e compacto, melhorando a integração aerodinâmica. A traseira exibe o emblema da BMW em lugar da bandeira da Baviera.

Interior e capacidade de operação silenciosa

O interior difere dos padrões comuns de frotas policiais. O banco traseiro, que normalmente abrigaria equipamentos, foi removido devido às restrições de espaço no porta-malas do M5 Touring. Em seu lugar, o veículo recebe bancos de couro vermelho. Atualmente, o automóvel não possui armamento instalado.

Uma característica funcional relevante é a capacidade de operar com o motor de combustão desligado. A arquitetura híbrida permite que o veículo mantenha uma posição estática durante longos períodos de vigia apenas com os sistemas elétricos ativos, garantindo, contudo, a disponibilidade imediata da força total do sistema de propulsão para um arrancada abrupta quando necessário.

Sascha Eiffel, chefe do departamento de desenvolvimento de desempenho e segurança funcional na BMW M, confirmou a intenção da equipe em explorar a viabilidade de produção em série, condicionada à demanda dos clientes. Ele destacou que o projeto foi desenvolvido pela mesma equipe que criou o modelo original, sendo realizado em paralelo aos projetos principais da marca, sem necessidade de incentivos adicionais para o time.