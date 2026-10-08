Polêmica com Jaguar Type 01: críticas ferozes antes da produção

Apresentado no final de 2024, o conceito Jaguar Type 01 gerou uma reação de mercado incomum: antes mesmo do início da produção em série, o modelo já era objeto de intensas críticas e discussões públicas, cenário comparado apenas à polêmica envolvendo o Ferrari Luce. A principal objeção dos críticos centrou-se na percepção de que a identidade tradicional da marca estaria sendo diluída por restrições corporativas, resultando em um veículo elétrico considerado desprovido de caráter.

Photo: Wikipedia by Marria01, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jaguar XF

As imagens mais recentes do protótipo, exibindo acabamentos em cinza-escuro e tons entre o roxo e o azul, revelam um carro de presença imponente. A estética combina elementos contemporâneos e retrô, sugerindo uma rigidez de engenharia que difere da leveza típica do design britânico. A forma é extravagante, porém contida, com detalhes que podem exigir uma avaliação presencial para que a impressão inicial seja confirmada.

Geometria e proporções

Uma mudança estrutural fundamental em relação aos rumores anteriores é a configuração do carroceria: o Type 01 não é um cupê, mas sim um sedã posicionado como um "GT de quatro portas de luxo”. As proporções são radicais, caracterizadas por uma linha de teto baixa, um pequeno avanço frontal, um capô excessivamente longo e uma extensão traseira alongada. O design é repleto de detalhes funcionais e estéticos, incluindo entradas de ar abundantes e elementos de ventilação.

Nos dois veículos apresentados, destacam-se rodas de 23 polegadas em todos os cantos. Atrás das rodas dianteiras, são visíveis detalhes dourados com o mascote da Jaguar fundido. A seção traseira é apontada como a mais expressiva e única do projeto.

Interior e arquitetura elétrica

O interior segue a linha do minimalismo rigoroso esperado para o segmento de luxo em 2026, com forte ênfase em texturas e tecidos no painel de instrumentos, portas e bancos. A console central é dividida em quatro zonas por uma coluna média. O painel de instrumentos é profundo e plano, evocando o design de cascos de iates, enquanto uma barra sonora de formato amplo se estende entre as colunas A. Não há botões físicos; a ausência de uma grande tela central é compensada por um display específico para instrumentos diante do condutor e uma tela vertical mais compacta para multimídia e climatização.

A mecânica é baseada em uma arquitetura elétrica de 850 volts, com bateria de 118 kWh e três motores elétricos. Embora não possua um motor a combustão de alta potência, similar ao que se poderia esperar de uma alternativa como o Audi Nuvolari (com o qual o Type 01 compartilha certas semelhanças visuais, especialmente na visão superior), o pacote elétrico entrega desempenho elevado.

Desempenho e aerodinâmica

O Type 01 desenvolve 1015 cv e 1.355 Nm de torque. A aceleração de 0 a 97 km/h (0 a 60 mph) ocorre em 3,1 segundos. Um dado relevante para o uso em velocidades de cruzeiro é a aceleração de 100 a 180 km/h, que leva 4,0 segundos. O alcance estimado é de aproximadamente 640 km no ciclo misto e cerca de 515 km em rodovia a 120 km/h.

O modelo é o Jaguar mais aerodinâmico já produzido, com coeficiente de arrasto de 0,23. Esse resultado é obtido através de lamelas ativas e um spoiler traseiro retrátil de três estágios.

A produção do Type 01 será limitada a 60 unidades, todas projetadas e montadas no Reino Unido. Os preços oficiais ainda não foram anunciados. O caso do Jaguar Type 01 demonstra que decisões de design ousadas, embora divisivas, podem ter um impacto significativo na percepção da marca, assim como ocorreu com a Ferrari Luce, cujo lote foi totalmente vendido apesar das críticas.