Alfa Romeo atualiza Giulia e Stelvio para cumprir normas europeias

Alfa Romeo Giulia e Stelvio, respectivamente sedã desde 2015 e SUV desde 2016, não sairão de linha no momento. A Stellantis prepara uma atualização que estende a vida útil de ambos os modelos, decisão motivada por necessidades de mercado e limitações técnicas: as próximas gerações completas, segundo o fabricante, ainda não estão prontas para lançamento.

Photo: commons.wikimedia.org by Bahooka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Alfa Romeo Stelvio

O ponto central dessa revisão é a integração do sistema de monitoramento do condutor. Uma câmera será instalada na coluna A, rastreando sinais de fadiga ou distração. Não se trata de um capricho de marca, mas de uma obrigação normativa: as regras de segurança europeias tornaram esses sistemas obrigatórios para todos os veículos novos vendidos na União Europeia, independentemente do segmento de preço.

Os motores permanecem inalterados, evitando uma mudança radical na arquitetura do chassi e do sistema de tração. No mercado europeu, as opções são o turbodiesel de 2,2 litros em duas potências: 160 cv com tração traseira e câmbio automático de 8 marchas, e 210 cv com tração integral Q4. Para o Reino Unido e alguns outros mercados, há a versão a gasolina com 2.0 litros e 280 cv.

As variantes Quadrifoglio continuam baseadas no V6 biturbo de 2,9 litros, com 520 cv. A Giulia envia a tração para o eixo traseiro, enquanto o Stelvio possui tração nas quatro rodas. O SUV ganha como padrão rodas de 21 polegadas, substituindo as anteriores de 20. A linha foi reorganizada em três níveis: Sprint, Veloce e a nova Edizione Luna Rossa, encerrada pelas Quadrifoglio, que recebem emblemas atualizados e a cor Anodized Blue.

A compra de qualquer modelo Quadrifoglio inclui um curso de um dia na Alfa Romeo Driving Academy. Essa opção também está disponível para as versões básicas, desde que selecionada durante a configuração do veículo.

A substituição completa do modelo é adiada. O fabricante busca soluções para manter a competitividade no segmento D usando plataformas flexíveis e incorporando sistemas híbridos e elétricos. Nenhuma data concreta foi anunciada, mas a probabilidade de surgimento de modelos totalmente novos antes de 2028 é mínima.

Neste momento, Giulia e Stelvio mantêm competitividade ao preservar comandos físicos e uma tela integrada no painel, característica que os diferencia de veículos que migraram totalmente para telas multimídia.