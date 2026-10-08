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Lada Azimut híbrida: bateria LFP nacional e gestão térmica BMS

Carros

A Lada Azimut, na versão híbrida, terá como coração energético uma bateria de tração de fabricação nacional. O fornecedor é a Sistemas Autônoma de Energia (SAE), integrante do grupo Itelma. A escolha técnica recai sobre a química litio-ferro-fosfato (LFP), montada com células de formato prismático.

Lada Azimut
Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Lada Azimut

A arquitetura da unidade de força adota um esquema em série-paralelo. O motor de combustão interna é responsável pela tração do eixo dianteiro, enquanto os motores elétricos atuam nos dois eixos, garantindo a tração integral. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria e Comércio, a potência total do conjunto gira em torno de 500 cavalos, permitindo acelerar de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos. O alcance total declarado supera a marca de 1.000 quilômetros.

Segurança e gestão térmica

A AvtoVAZ destaca que a combinação da química LFP com células prismáticas reduz drasticamente o risco de incêndio, mesmo em situações de colisões graves ou impactos não programados. A gestão desse sistema é realizada por uma BMS (Sistema de Gerenciamento de Bateria) de desenvolvimento próprio, alinhada a padrões internacionais.

Essa unidade controla em tempo real a tensão, a corrente e a temperatura de cada célula individual. As proteções incluem bloqueios contra sobrecarga, descarga profunda e superaquecimento, além de um processo de balanceamento das células que visa prolongar a vida útil da bateria.

Para condições de temperatura ambiente abaixo de 0 °C, a BMS utiliza algoritmos específicos que impedem o processo de carga. Caso necessário, o sistema inicia o aquecimento da bateria até atingir um nível seguro. A mesma lógica de pré-aquecimento é aplicada antes de solicitações de alta potência ou cargas rápidas, o que melhora a precisão na leitura do estado de carga e permite o uso pleno da capacidade disponível, assegurando o funcionamento estável da propulsão híbrida no frio.

O prazo de vida útil declarado para a bateria LFP é significativamente superior ao de acumuladores com química NMC (níquel-manganês-cobalto), projetado para suportar muitos anos de uso e centenas de milhares de quilômetros rodados. A produção em série da Lada Azimut híbrida está prevista para 2028.

Antônio Alikhanov, chefe do Ministério da Indústria e Comércio, que testou o protótipo, descreveu a experiência como tendo uma "dinâmica completamente diferente” em comparação ao modelo movido a gasolina. A AvtoVAZ já iniciou os testes da Lada Azimut com a unidade híbrida e motor turbo, após o registro da marca comercial LADA PHEV 4WD.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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