Honda e Taisei iniciam testes de carregamento sem fio em movimento com meta de 150 kW

A Honda, em parceria com a Taisei Corporation, prepara-se para iniciar uma etapa crítica nos testes de uma tecnologia que busca eliminar a necessidade de paradas prolongadas em estações de recarga: a transferência de energia sem fio (WPT) para veículos em movimento. O projeto está em fase final de preparação e deve entrar em operação a partir de 1 de abril de 2027, no próximo ano fiscal.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Автомобиль Honda Ye P7

Os ensaios serão realizados em uma pista de alta velocidade na Japão, com extensão superior a 55 quilômetros. A infraestrutura foi especificamente adaptada para suportar as condições reais de tráfego, permitindo avaliar a eficiência da transmissão de energia sob carga dinâmica e velocidades de estrada.

Mecânica da transmissão de energia

O sistema opera com base na indução eletromagnética, um princípio físico semelhante ao das carregadores sem fio de dispositivos móveis, mas escalado para aplicações automobilísticas. O funcionamento exige a instalação de laços transmisores embutidos no pavimento da estrada e a integração de um módulo receptor compacto no assoalho do veículo.

Se a infraestrutura for adotada em larga escala, a autonomia da bateria deixa de ser o limitador principal da viagem. A energia seria transferida diretamente para o acumulador através do contato com o solo, permitindo que o veículo mantenha seus níveis de carga durante o deslocamento, sem depender de sessões de recarga estática.

Especificações para veículos pesados e leve

O escopo técnico do projeto não se limita a carros de passeio. A infraestrutura deve ser capaz de fornecer potência suficiente para caminhões elétricos com massa de até 20 toneladas. Para atender a essa demanda comercial, o sistema visa atingir uma potência de saída de até 150 kW.

As metas de validação técnica estabelecidas para a fase de testes incluem:

Durabilidade estrutural: os módulos viários devem resistir a um milhão de ciclos de compressão causados pelo peso dos pneus.

os módulos viários devem resistir a um milhão de ciclos de compressão causados pelo peso dos pneus. Eficiência energética: medição das perdas de energia na transmissão sem fio em altas velocidades.

medição das perdas de energia na transmissão sem fio em altas velocidades. Mantenabilidade: desenvolvimento de métodos de construção que permitam a reparação rápida do pavimento sem danificar a eletrônica complexa integrada.

Integração e potencial de escala

A principal barreira técnica identificada pela indústria é a ansiedade de autonomia e a limitação da rede de recarga rápida. A abordagem da Honda propõe uma mudança de paradigma: transformar a malha viária em uma fonte contínua de energia.

Até o momento, o projeto está em estágio experimental. Contudo, a empresa já desenvolveu um módulo receptor unificado, que consolida a eletrônica de controle em um único corpo. Essa padronização simplifica a futura instalação em veículos de produção. O sucesso dos testes no trecho de 55 km determinará se essa tecnologia pode alterar o padrão de projeto das rodovias, condicionando a autonomia do veículo apenas à extensão da rede viária eletrificada.