10 peças automotivas que você não precisa trocar. Apenas limpar

Em serviços automotivos modernos, é comum que os motoristas recebam propostas de reparo ou substituição de conjuntos completos por valores elevados, mesmo quando a peça ainda está funcional. Frequentemente, a raiz do problema não está no desgaste mecânico, mas em dados incorretos enviados ao módulo de controle do motor (ECU) por sensores sujos ou degradados. Um mecânico experiente lista dez componentes que geralmente são oferecidos para troca "em conjunto", mas que podem ser limpos ou restaurados com custos mínimos, desde que se saiba identificar o estado real da peça.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик осматривает деталь подвески в автосервисе

Componentes que dispensam troca imediata

A maioria das falhas que acendem o alerta de check engine pode ser resolvida com manutenção preventiva básica. Estes são os itens onde os serviços frequentemente tentam realizar a venda de conjuntos novos, embora a solução seja mais simples:

Sensor de massa de ar (MAF). Se o veículo apresenta falhas na aceleração e aumento no consumo de combustível, o diagnóstico pode sugerir a troca do sensor por um valor significativo. Muitas vezes, basta remover o acúmulo de óleo residual com um spray específico para sensores MAF. É crucial evitar o uso de limpa-tenções, WD-40 ou cotonetes, pois esses métodos danificam irremediavelmente a película sensível do sensor.

Se o veículo apresenta falhas na aceleração e aumento no consumo de combustível, o diagnóstico pode sugerir a troca do sensor por um valor significativo. Muitas vezes, basta remover o acúmulo de óleo residual com um spray específico para sensores MAF. É crucial evitar o uso de limpa-tenções, WD-40 ou cotonetes, pois esses métodos danificam irremediavelmente a película sensível do sensor. Copo de borboleta (throttle body). Diante de rotações instáveis, concessionárias costumam insistir na troca do conjunto. A causa provável é o acúmulo de carvão, que pode ser removido cuidadosamente com um pano macio e produto adequado, sem pressionar a borboleta diretamente com os dedos, a fim de evitar a quebra dos dentes de engrenagem do atuador.

Diante de rotações instáveis, concessionárias costumam insistir na troca do conjunto. A causa provável é o acúmulo de carvão, que pode ser removido cuidadosamente com um pano macio e produto adequado, sem pressionar a borboleta diretamente com os dedos, a fim de evitar a quebra dos dentes de engrenagem do atuador. Sensor de pressão absoluta (MAP). Este componente frequentemente entope com fuligem, levando o motor a enriquecer excessivamente a mistura de ar e combustível. A limpeza, realizada em conjunto com o sensor de massa de ar, leva apenas alguns minutos.

Este componente frequentemente entope com fuligem, levando o motor a enriquecer excessivamente a mistura de ar e combustível. A limpeza, realizada em conjunto com o sensor de massa de ar, leva apenas alguns minutos. Conectores elétricos. Antes de acionar um reboque, vale a pena inspecionar visualmente os conectores dos sensores. Camadas de oxidação verdejante ou corrosão interna são facilmente eliminadas com um limpador de contatos específico.

Antes de acionar um reboque, vale a pena inspecionar visualmente os conectores dos sensores. Camadas de oxidação verdejante ou corrosão interna são facilmente eliminadas com um limpador de contatos específico. Membrana do sistema de ventilação dos gases de cárter (PCV). Com o desgaste, o motor começa a perder óleo. Os fabricantes geralmente vendem apenas a tampa da válvula em conjunto, mas a membrana pode ser adquirida separadamente, o que representa uma economia substancial.

Com o desgaste, o motor começa a perder óleo. Os fabricantes geralmente vendem apenas a tampa da válvula em conjunto, mas a membrana pode ser adquirida separadamente, o que representa uma economia substancial. Filtro de combustível. A substituição deve ser feita com base na eficiência de filtragem, e não apenas no quilometragem. Para veículos a diesel, uma regra crítica: o filtro novo deve ser preenchido com combustível antes da instalação para evitar a entrada de ar no sistema e a consequente falha da bomba de alta pressão.

A substituição deve ser feita com base na eficiência de filtragem, e não apenas no quilometragem. Para veículos a diesel, uma regra crítica: o filtro novo deve ser preenchido com combustível antes da instalação para evitar a entrada de ar no sistema e a consequente falha da bomba de alta pressão. Velas de ignição. Não as substitua estritamente por milhagem se o estado físico for bom. Na instalação, é obrigatório o uso de um chave dinamométrica para aplicar o torque correto, evitando o arrancamento da rosca na cabeça do cilindro de alumínio.

Não as substitua estritamente por milhagem se o estado físico for bom. Na instalação, é obrigatório o uso de um chave dinamométrica para aplicar o torque correto, evitando o arrancamento da rosca na cabeça do cilindro de alumínio. Filtro de ar. Os sistemas modernos de injeção compensam parcialmente o fluxo de ar reduzido pelo filtro sujo. A troca deve ocorrer conforme o nível de sujeira, mas a peça jamais deve ser lavada com água ou produtos químicos, pois a ruptura do papel ou da estrutura pode liberar partículas para dentro do motor.

Os sistemas modernos de injeção compensam parcialmente o fluxo de ar reduzido pelo filtro sujo. A troca deve ocorrer conforme o nível de sujeira, mas a peça jamais deve ser lavada com água ou produtos químicos, pois a ruptura do papel ou da estrutura pode liberar partículas para dentro do motor. Pressão dos pneus. A pressão inadequada impacta diretamente o consumo de combustível e a dirigibilidade. As medições devem ser realizadas apenas com os pneus frios para evitar erros de leitura causados pela dilatação térmica do ar.

A pressão inadequada impacta diretamente o consumo de combustível e a dirigibilidade. As medições devem ser realizadas apenas com os pneus frios para evitar erros de leitura causados pela dilatação térmica do ar. Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento. Se este sensor fornece leituras falsas (indicando que o motor está frio quando está quente), o ECU injeta combustível em excesso. Isso causa o lava-anda do óleo nas paredes dos cilindros, leading a desgaste prematuro e possível derretimento do catalisador. A verificação pode ser feita por qualquer motorista com um scanner barato de código de falhas, comparando a leitura do ECU com a temperatura real.

O objetivo central de montadoras e de certos serviços é simplificar o processo de manutenção trocando módulos inteiros em vez de repará-los. Compreender o funcionamento desses componentes permite ao motorista economizar recursos e, mais importante, evitar intervenções desnecessárias que podem gerar novos problemas. Antes de concordar com reparos custosos, certifique-se de que os técnicos verificaram sensores e conectores, pois é neles que residem a maioria das falhas "inexplicáveis" em motores modernos.