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Mazda define bifurcação estratégica para nova geração da picape BT-50

Carros

A Mazda confirmou o início dos trabalhos para o desenvolvimento de uma nova geração do picape BT-50. Diante da empresa, há uma bifurcação estratégica clara: manter a arquitetura atual, baseada na plataforma da Isuzu, ou migrar para a estrutura fornecida pelo conglomerado chinês Changan.

Mazda BT-50
Photo: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mazda BT-50

O primeiro caminho implica a preservação da base tecnológica existente. Essa opção permite minimizar riscos e reduzir os custos associados à adaptação das linhas de produção, porém limita a possibilidade de atualizações profundas nas características técnicas do veículo. O segundo cenário, que envolveria a utilização da plataforma da Changan, abre espaço para o renovação da arquitetura e a adaptação às novas exigências do mercado. Contudo, essa mudança exige uma revisão da logística e dos processos produtivos para atender às especificações do novo parceiro.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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