Problemas antigos eliminados: Esteo MX chega com foco em praticidade diária

O SUV que conhecíamos como Exeed TXL, produzido pela Chery desde 2020 e atualizado a cada dois anos, não sofreu apenas uma retífica visual; mudou de nome. Agora, o veículo é denominado Esteo MX. A arquitetura da carroceria — incluindo as aberturas das portas e a linha do teto — permaneceu inalterada, mas a parte frontal recebeu uma óptica nova em dois níveis. O segmento superior dos faróis evoca visualmente a solução adotada pela Porsche, diferenciando o modelo em meio aos demais crossovers da categoria.

Photo: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Exeed TXL

Na modernização, os engenheiros eliminaram dois elementos construtivos que antes geravam reclamações: as soleiras retráteis, cujo mecanismo apresentava falhas frequentes, e as maçanetas das portas embutidas. O foco do projeto passou a ser a confiabilidade e a praticidade. O interior foi completamente transformado: agora há um módulo de tripla tela. Acima do painel frontal, posicionou-se um elemento circular com iluminação que também lembra detalhes do interior da Porsche, embora, neste caso, não se trate de um cronógrafo, e sim de um alto-falante. O sistema de áudio utiliza, ao todo, 21 alto-falantes. O som é caracterizado por alta definição, embora o grave não atinja a profundidade esperada por avaliadores críticos. O sistema multimídia passa a suportar serviços nativos do Yandex e do VK, além de contar com assistente de voz.

Entre as melhorias técnicas, destaca-se a função de resfriamento da placa de carga sem fio, o reservatório de lavador de para-brisa ampliado para 7 litros e a presença de lavador para a câmera de visão traseira — uma funcionalidade rara em veículos de produção chinesa.

Por baixo do capô, o motor padrão agora é um motor a gasolina de dois litros com 197 cv (anteriormente, este motor era exclusivo para as versões topo de linha, enquanto as bases eram equipadas com a unidade de 1,6 litro). O desempenho dinâmico pode ser descrito como suficiente, mas não excepcional: a aceleração até 100 km/h leva 9,5 segundos no modo esportivo, conforme confirmado por medições. A dirigibilidade em ritmo calmo é aceitável, porém, ao aumentar a velocidade, manifesta-se substeering e reduzida informação do volante. A suavidade da marcha não melhorou em relação ao antecessor: a suspensão amortiza eficazmente as ondulações do asfalto, mas em juntas de calçada e grandes irregularidades transmite impactos perceptíveis para o interior. Provavelmente, o comportamento será mais confortável com a instalação dos pneus padrão 235/50 R19, em vez dos testes com 245/45 R20.

Quanto ao equipamento e ao conforto do interior, o Esteo MX não fica atrás de concorrentes como o Geely Monjaro e o Jaecoo J8, chegando a superá-los em alguns aspectos. A principal vantagem do modelo é o preço: o custo varia entre 4 e 4,3 milhões de rublos, o que representa 250 a 600 mil rublos a menos do que os adversários citados. Nas condições atuais do mercado, este é um argumento substancial a favor da escolha deste modelo.

Características técnicas:

Aceleração 0-100 km/h: 9,2 s (divulgado pelo fabricante, indicado no texto como 9,5 s nas medições).

Dimensões (L/C/A/Entre-eixos): 4775 / 1890 / 1725 / 2800 mm.

Altura livre do solo: 200 mm.

Volume do porta-malas: 470-1456 litros.

Massa: em ordem de marcha 1885 kg, total 2235 kg.

Motor: a gasolina, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, 1998 cm³, 197 cv a 5000 rpm, 375 N·m de 1750 a 3500 rpm.

Transmissão: tração integral, câmbio automático de 8 velocidades.

Combustível: gasolina 95, tanque 55 litros.

Consumo médio de combustível: 9,2 litros/100 km.