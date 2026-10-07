Alta tensão no asfalto: Highlander vira elétrico e muda regras de viagem

Toyota apresentou o quinto geração do Highlander com uma mudança estrutural: a linha abandonou os motores a combustão e as configurações híbridas para se tornar exclusivamente elétrica. Para o comprador, isso define uma transição de hábitos: a flexibilidade de abastecimento em qualquer estrada é substituída pela dependência da infraestrutura de carregamento e pela gestão do consumo elétrico.

Photo: commons.wikimedia by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Highlander XU70 Hybrid

Compromisso com a autonomia e a potência

A oferta é dividida em duas configurações de hardware que impactam diretamente a capacidade de uso em viagem:

Version de base: motor elétrico único com 221 cv e bateria de 77 kWh, com autonomia aproximada de 460 km.

motor elétrico único com 221 cv e bateria de 77 kWh, com autonomia aproximada de 460 km. Version de tração integral: dois motores com potência combinada de 338 cv e torque de 438 Nm.

dois motores com potência combinada de 338 cv e torque de 438 Nm. Autonomia estendida: com a bateria ampliada para 95,8 kWh, o alcance máximo é de 515 km.

O carregamento rápido recupera 80% da capacidade a partir de 10% em 30 minutos. Essa especificação é o ponto crítico para o uso em longas distâncias: a eficiência da rota agora depende da disponibilidade de estações de alta potência e da capacidade do usuário de planejar paradas, eliminando a possibilidade de "ir sem pensar" característica dos modelos a gasolina anteriores.

Espaço físico e utilidade

A plataforma elétrica permitiu ajustes nas dimensões que afetam a prática diária de famílias grandes. O comprimento do veículo atingiu 5.050 mm e a distância entre eixos aumentou em 20 centímetros, chegando a 3.050 mm.

Essa geometria mantém a capacidade de seis ou sete passageiros, dependendo da escolha entre banco traseiro contínuo ou assentos individuais. Com o terceiro fileiro levantado, o volume de carga é de aproximadamente 450 litros. Para quem utiliza o carro como base de mobilidade familiar, essa retenção de espaço interno após a eletrificação é o fator que sustenta a viabilidade do modelo no lugar de um SUV a combustão.

Interface e funcionalidade

O interior preserva elementos físicos que facilitam a operação em movimento: além do painel digital de 12,3 polegadas e da tela central de 14 polegadas, os controles de ar-condicionado permanecem como botões táteis.

Dois recursos alteram o papel do veículo na rotina do usuário:

Bateria como fonte externa: o carro pode alimentar dispositivos domésticos ou servir como reserva de energia para residências.

o carro pode alimentar dispositivos domésticos ou servir como reserva de energia para residências. Segurança: o pacote Toyota Safety Sense 4.0 inclui controle de cruzeiro adaptativo e assistência de estacionamento automático.

Com preço inicial estimado em 48.000 dólares nos EUA, a decisão do consumidor não é mais sobre comparação entre híbrido e elétrico dentro da própria linha, mas sobre a aceitação do modo de operação exclusivamente elétrico. A Toyota não oferece mais a opção de motorização convencional para este nome comercial; o valor pago compra a tecnologia elétrica, o espaço otimizado pela plataforma e a ausência de emissões locais, mas exige a adaptação logística de um veículo dependente de eletricidade.